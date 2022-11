Rupjmaize no simts gadus veca ierauga, cepta uz kļavu lapām

0 0







1 stunda Sarežģītība: grūti Pasniegt atdzesētu

Sastāvdaļas 5 kg 5 kg rudzu milti rudzu milti 3 l 3 l ūdens ūdens 1 sauja 1 sauja ķimenes ķimenes 1 pēc garšas 1 pēc garšas sāls sāls 0,5 kg 0,5 kg cukurs cukurs ieraugs ieraugs

Šis būs stāsts par tradīcijām, kas pārdzīvo karus, juku laikus, krīzes un treknos gadus. Šis būs stāsts par rupjmaizi, kas "Lazdiņu" mājā cepta jau gadsimtu, recepti nododot no paaudzes uz paaudzi. Šis būs stāsts par latviešu lielmāti – maizi.

"Pacel maizīti un nobučo," tā man teica omīte, ja kādreiz kāds maizes gabaliņš nokrita zemē. Viņa man iemācīja cienīt maizi un darbu, jo bez viena nebūtu otra. Maizītes pacelšana no zemes un bučas uzspiešana bija kā paldies visiem, kuri graudus iesējuši, labību nokūluši, miltos samaluši, mājās atveduši, maizi izmīcījuši un krāsnī izcepuši. Mans foto albums glabā mazu bildīti, kur es esmu nepilnu gadu veca, sēžu omei klēpī un mīcu maizi. O, jā, maizes abra ar tur esošo mīklu ir īsts bērnu magnēts visos laikos. Tā tekstūra, tā smarža un apziņa, ka esi piedalījies maizes cepšanā!

Mani mazie bērni laukos cepto rupjmaizi sauc par kukulīti un trinas apkārt savai vecmāmiņai, manai mammai, prasot: "Kad cepsim kukulīti? Vai šodien cepsim kukulīti!" Puika sēžas virsū savam braucamajam un dodas saplūkt zaļās (ja cepšana notiek vasarā) "vislielākās, visskaistākās" kļavu lapas vai arī groziņā salasa dzeltenās un sārtās rudens lapas. Absolūts "zero waste", turklāt izveido skaistu rakstu uz kukulīša apakšas. Saprotama lieta, ka kļavu lapas var aizstāt arī ar visparastāko cepamo papīru, kas samērcēts ūdenī, bet tad maize zaudēs daļu šarma.

Kļavu lapas tiek vāktas gan vasarā, gan rudenī un vērtas garā diegā, lai ziemā tās atdzīvinātu, izmērcējot ūdenī, un liktu uz tām maizi. Ja nav ne papīra, ne kļavu lapu, var izlīdzēties ar kāpostu lapām, arī ļoti labs cepamais papīrs.

Foto: DELFI

"Lazdiņu" mājās maize cepta vienmēr. Mana omīte Anna te bija ienācēja, saimniekdēla Jāņa sieva, un maizes cepšanā galvenā atbildīgā bija vīramāte. Anna pielāgojās viņas cepšanas tradīcijām un neieviesa nekādas savas, no tēva mājām mantotās, ieražas. Arī ieraugs jeb abrkasis (sakasnītis) Annu jau gaidīja "Lazdiņu" mājās. Katru reizi pēc maizes cepšanas tas tika ielikts bļodā vai traukā ar vāku un nolikts vēsumā līdz nākošajai cepšanas reizei. Tā no reizes uz reizi un līdz pat šodienai. Neatceros, ka ome vai mamma būtu taisījušas ieraugu no jauna.