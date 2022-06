Šampētera frappe

0 0







15 minūtes 2 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Loading... Sastāvdaļas 400 ml 400 ml kafija kafija 150 ml 150 ml piens piens 100 g 100 g saldējums saldējums 10 gab. 10 gab. ledus kubiņi ledus kubiņi pēc garšas pēc garšas cukura sīrups cukura sīrups

Grieķijā nošpikota, Latvijā atkārtota, saņēmusi stāvovācijas un iekārtojusies manā Šampētera virtuvē uz palikšanu. Šī ir viena no aukstās kafijas versijām, bet tās ir tikpat dažādas kā kafijas dzērāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

To, ka ir tāda kafija, kas saucas frappe, es atklāju uz prāmja, kas veda mani no Atēnām uz Santorīni pie Zeva, Hēras un visiem grieķu dieviem. Pagaršoju un sapratu, ka tas ir tas, kā man trūcis visas vasaras. Milzu norasojusi glāze, tinkšķoši ledus gabaliņi, kas kā jūras akmentiņi pludmalē sitas viens pret otru, kad tos pamet gaisā kārtējais vilnis. Pa virsu vēl grēcīgi salds un auksts saldējums. Pasaka, ne dzēriens. Izdzert vismaz vienu frappe dienā, esot Grieķijā, bija mans sports. Baudīju to uz prāmja, terasē, draudzenes mājās un saules izdedzinātā pludmalē.

Atgriežoties Latvijā, pirmais, ko izdarīju, kad devos pusdienās pie darba esošajā kafejnīcā, kur saimniekoja slavenais šefpavārs Ingmārs Ladigs, bija noskaidrot, vai te var dabū frappe kafiju. “Ja klients vēlas, tad var,” nosmēja šefpavārs un palūdza viesmīlei Jolantai to pagatavot. Vai dieniņ, Jolantas taisītais dzēriens bija vēl labāks par Grieķijā baudīto! Ladigs to komentēja tā: “Protams, mēs, atšķirībā no grieķiem, frappe taisām no espreso, nevis šķīstošās kafijas!”

Tā nu, apvienojot Jolantas gatavoto un Grieķijā noskatīto, es veicu eksperimentus savā Šampētera virtuvē. Galarezultāts apmierina kā mani, tā manus viesus!

Ja aukstā kafija nav tava stihija, tad atrodi savējo šeit, te apkopoti stāsti par dažnedažādiem kafijas veidiem no visas pasaules.

​



Izvāra kafiju.

Ja esi saldummīlis, tad vispirms glāzē ielej cukura sīrupu, ko vēlāk izmaisīsi.

Lielā glāzē saber ledus kubiņus. Uz 400 ml lielu glāzi vajadzēs 5 kubiņus.

Kafiju lej virsū ledum, tad pielej aukstu pienu. Visu samaisa.

Noslēgumā pievieno saldējumu.

Ja mājās ir piena putojamā ierīce, pamēģini saputot aukstu pienu, frappe iegūs tumīgumu un gaisīgumu.

Saldējumu var arī nepievienot, tā ir greznība, gluži tāpat kā sīrups. Taču, ak, cik garda greznība!

Foto: Shutterstock

Vasarā ļoti noderīgi turēt saldētavā ne tikai ledu, bet arī sasaldētu kafiju. Gatavojot frappe, vari daļu ledus aizstāt ar kafiju. Tā kafija sanāks stiprāka. Taču, ja stipra kafija nav tevis iecienīta, tad var vienkārši mazāk pievienot kafiju. Starp citu, auksto kafiju var pagatavot tikai ar sasaldētu kafiju vien, tai pievienojot siltu pienu.

Lai gardi, atsvaidzinoši un veldzējoši kafijas eksperimenti tavā virtuvē šovasar!