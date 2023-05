Šefpavāra Māra Jansona biezpiena namiņi ar gaiļbiksīšu sīrupu Māmiņdienai

0 0







"Man viennozīmīgi bērnība asociējas ar mammu un mammas gatavotiem ēdieniem. Kā divas no spilgtākajām receptēm varu minēt biezpiena torti un biezpiena namiņus, kas tajos laikos likās tik radošas un inovatīvas receptes. Lai gan tie bija citi laiki, siltums un atmiņas, kas ar tiem saistās, paliek. Domāju, ka daudzām mammām šī biezpiena namiņu recepte asociēsies arī ar viņu pašu bērnību. Ceru, ka bērni iedvesmosies un iepriecinās savas mammas, paši pagatavojot kādu klasisku vai mūsdienīgu recepti svētkiem. Neatkarīgi no tā, ko gatavosiet, pats galvenais – izdariet un ieprieciniet mammu," aicina šefpavārs Māris Jansons. Viņš sadarbībā ar "Ikea" iesaka māmiņu pārsteigt ar biezpiena namiņu recepti, kurā paslēpti gaiļbiksīši.

Ziedu sīrupa pagatavošana ir samērā vienkārša – savāktos ziedus liec ūdenī un vāri, līdz tie smuki iekrāsojas (aptuveni 5 min.). Pēc tam nokās ziedus un pievieno cukuru. Pagatavoto sīrupu izmanto receptei tik, cik nepieciešams, bet pārējo baudi, liekot klāt tējai vai gāzētam ūdenim.

Māra Jansona padoms! Kā alternatīvu gaiļbiksīšu sīrupam vari izmantot pūdercukuru – sīrupa vietā biezpiena masai pievieno 50 g pūdercukuru un visu kopā saputo.

Gatavo biezpiena masu. Biezpienu saputo ar gaiļbiksīšu sīrupu.

Aukstā ūdenī uzbriedina želatīnu.

Smalki sagriež marmelādi, bet lazdu riekstus – apgrauzdē pannā un sasmalcina.

Gan marmelādi, gan lazdu riekstus pievieno biezpiena un sīrupa masai.

Uzsilda 50 gramus saldā krējuma, tajā liek iepriekš uzbriedinātu želatīnu un izkausē to.

Pārējo saldo krējumu saputo stingrās putās un iecilā biezpiena masā, pievieno izkausēto želatīnu. Kārtīgi samaisa.

Atsevišķi atliek 100 g sagatavoto pildījuma masu – tā tiks izmantota apaļo cepumu veidošanai.

Namiņu veidošana. Katrs namiņš sastāv no trīs cepumiem. Pirms namiņa veidošanas, katru cepumu iemērc pienā. Pēc tam ar karoti uz katra cepuma uzsmērē biezpiena masu. Visas daļas savieno kopā, lai veidotos namiņš trijstūra formā. Tukšās vietas aizpilda ar biezpiena masu.

Cepumu veidošana. Pārklāj paplāti vai trauku ar pārtikas plēvi. Virsū liek pildījuma masu un izlīdzina to, lai būtu aptuveni 1 cm bieza. Liek ledusskapī nostāvēties, lai sarec. Pēc aptuveni trīs stundām, kad masa ir sastingusi, no masas ar apaļu formu izspiež apļus, kas atbilst smilšu mīklas cepumu izmēram. Ņem divus smilšu mīklas cepumus un saliek tos kopā, pa vidu starp tiem liekot apaļo pildījuma masu, kas izspiesta to formā.

Dekorēšana ar šokolādi. Šokolādi sadrupina, ieliek bļodā un kausē karstā ūdens peldē vai mikroviļņu krāsnī. Izkausēto šokolādi ar karoti pārslaka namiņiem un apaļajiem cepumiem.

Visu izdekorē ar ogām un gaiļbiksīšu ziediem.

Lai labi garšo!