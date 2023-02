Siera plātsmaize – kazaku versija par gruzīnu hačapuri

0 0







1 stunda30 minūtes 8 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Loading... Sastāvdaļas 400 g 400 g milti milti 1 TK 1 TK sāls sāls 250 g 250 g sviests sviests 100 ml 100 ml piens piens 500 g 500 g labi kūstošs siers labi kūstošs siers 4 gab. 4 gab. olas olas pēc garšas pēc garšas ķiploki ķiploki

Ja ieplānotas nesteidzīgākas vēlās brīvdienu brokastis un garšo siers (bet kuram gan negaršo?) vērts pagatavot šo recepti – kāds to sauks par siera lielcepumu, cits – par siera plātsmaizi, bet dažādos interneta resursos tā atrodama zem nosaukuma "Kazaku hačapuri" – to gatavo no smilšu mīklas un pieņemts ēst aukstu. Mēs gan nenocietāmies un ķērāmies jau pie silta. Cerams, ka vēl kāds gabaliņš sagaidīs to īsto atdzišanas temperatūru!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uz tīras darba virsmas izsijā miltus, ko samaisa ar sāli. Pievieno kubiņos sagrieztu sviestu un ar rokām saberž drumstalās, kas, iespējams, atgādina slapjas smiltis.

Ja nav vēlmes smērēt rokas, var izmantot mikseri ar mīklas maisīšanas uzgali. Ņem vērā, ka sviestam jābūt aukstam – tā vienkāršāk iegūt viendabīgas drumstalas bez sviesta pikučiem.

No miltu un sviesta drupačām izveido uzkalniņu, kam virsotnē ar roku izveido "krāteri" – bedrīti, kurā lej pienu. Visu kārtīgi samīca, iegūstot matētu mīklu, kas nelīp ne pie rokām, ne pie galda vai bļodas. Ja nepieciešams, var pievienot papildu miltus.

Mīklu saveļ bumbā un liek ledusskapī atpūsties uz pusstundu.

Pirms cepšanas mīklu izņem no ledusskapja un ļauj nedaudz pastāvēt istabas temperatūrā, pēc tam liek uz plāts izmēra cepamparīra un izrullē maksimāli plāni – tā, lai mīkla nosegtu visu plāts izmēru. Jo plānāka mīkla, jo gardāks gala rezultāts būs!

Uz rupjās rīves sasmalcina sieru, tam pievieno sakapātu vai smalki sarīvētu ķiploku, kā arī olas. Visu samaisa un masu klāj uz sagatavotās mīklas – jo biezāks siera slānis, jo labāk!

Foto: DELFI

Liek iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī un cep 180 grādos 20–30 minūtes. Gatavo pīrāgu sagriež nelielos gabaliņos un atdzesē pirms pasniegšanas.

Lai labi garšo!