Skābēti gurķi kraukšķīgā panko mētelītī

20 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Vistas gaļas strēmelītes, paprikas gabaliņi, garneles, siera standziņas, vistas kājiņas, karbonāde – viss kļūst divkārt garšīgāks, kad ietērpts gardā, zeltaini brūnā, kraukšķīgā apvalkā. Brīnumgardo kraukšķīguma efektu visdažādākajiem pārtikas produktiem panāk, tos pirms cepšanas vai fritēšanas kārtīgi apviļājot panko rīvmaizē.

Panko ir rīvmaizes veids, kas sākotnēji izmantots Austrumu virtuvē, to mēdz saukt arī par japāņu rīvmaizi. No parastās rīvmaizes panko atšķiras ar to, ka tā tiek gatavota no baltmaizes, kas tiek pārstrādāta lielās pārslās un pēc tam žāvēta. Panko rīvmaizes pārslas ir vienādas konsistences, vieglākas, irdenākas, gaisīgākas un aizņem lielāku laukumu, tādēļ gatavošanas procesā neuzsūc tik daudz taukvielu kā parastā rīvmaize. Tas nodrošina kraukšķīgās garoziņas efektu gan cepšanas laikā, gan pēc tās, turklāt ir veselīgāk, jo samazina eļļas daudzumu ēdienā. Parastā rīvmaize nav tik irdena un ātri uzsūc sevī ēdiena mitrumu un eļļu.

Parasto rīvmaizi iespējams nopirkt ar dažādiem aromātiem, kas atkarīgi no maizes, no kuras gatavota rīvmaize. Panko rīvmaize tiek gatavota tikai no noteiktas šķirnes baltmaizes un tai pašai nav nekādas garšas vai aromāta. Patiesībā ir divu veido panko rīvmaizes – gaišā gatavota no baltmaizes bez garozas, tumšākā – no visa baltmaizes kukuļa. Atšķirība ir pārslu irdenuma un smalkuma pakāpē.

Panko rīvmaizi tās lielisko īpašību dēļ izmanto arī putnu gaļas pildījumu gatavošanā, tiem piešķirot patīkamu struktūru. Tāpat to izmanto kā saistvielu, lai biezinātu mērces un zupas, kā arī lai papildinātu saldos ēdienus un piešķirtu tiem tekstūru. Tā kā panko rīvmaizei nav ne garšas, ne smaržas, tā lieliski izpilda savu funkciju, neiejaucoties ēdiena smaržās un garšās.

Cepot un grilējot vasarīgas uzkodas, panko rīvmaize jātur pa rokai – jebko var ietērpt kraukšķīgā, gardā mētelīti. Pat skābētus gurķīšus! Kopā ar krējuma vai kādu citu mērcīti tie kļūs par īstu ballītes hitu!

Rūpīgi samaisām visas sastāvdaļas, lai veidojas pašķidra masa (izņemot gurķus, panko rīvmaizi - tajā būs jāapviļā gurķi, un izņemot eļļu – tā vajadzīga tikai cepšanai).

Sagriežam skābētos gurķus pabiezās šķēlītēs vai daiviņās, nosusinām lieko mitrumu ar virtuves dvieli.

Vienu pēc otras gurķa šķēles iemērcam šķidrajā mīklas maisījumā.

Bļodā ar paplatu dibenu ieberam panko rīvmaizi, katru gurķa šķēli uzmanīgi, bet dāsni apviļājam rīvmaizē – par daudz nebūs! Jāpierauga, kad tā kļūst mitra – tad jānomaina pret sausu, jo mitra tā negribēs pielipt mīklas apņemtajam gurķim.

Liekam uz kārtīgi sakarsētas pannas karstā eļļā, cepam 3-4 minūtes, kamēr zeltaini brūni.

Pasniedzam karstu kopā ar gardu mērcīti.

Lai garšīgi un kraukšķīgi!