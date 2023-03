Šķērsām pa saldētavu – biezais ogu ķīselis

0 0







20 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Par savu košo un gardo darinājumu mana omīte saka: "Viss labs, kas nāk no bērnības, jo bērnības garšas ir tās patīkamākās. Protams, manā bērnībā nebija tādas sasaldēšanas iespējas, un dažādība bija mazāka. Tad galvenokārt visu, ko vien varēja, piemēram, ābolus, bumbierus, cidonijas žāvēja un pievienoja klāt ķīselim. Tikpat labi šo ogu ķīseli varēja vārīt arī no zaptēm. Tā kā tuvojas pavasaris un ir jāatbrīvo saldētava, nolēmu tā gruntīgi no visa pa bišķītim izmantot savus saldētavas labumus. Citam liksies, kur nu tik šausmīgi liela dažādība... Bet katrs ēd, kā viņam patīk. Un man patīk šādi!"

Kā pagatavot omītes gardo biezo ķīseli? Viņa stāsta, ka no visa jāņem pa saujiņai, šoreiz gan rabarberi ņēmuši virsroku.



Katlā liek visas izvēlētās ogas, pielej ūdeni, lai tās nosegtu. Ja šķiet, ka šķidrums ir par maz, nesatraucies, jo no ogām izdalīsies ogu suliņa un ķīselis sakrāsosies. Ja ir vēlme, papildus saldētajām ogām var piemest klāt arī kādu rozīnīti, žāvētu plūmi, aprikozes... Proti, to, kas pašam garšo. Ja ir apelsīns, kas "iet uz beigām", svaigi āboli vai greipfrūts – arī tos var piegriezt klāt, lai nekas neietu zudumā! Klāt savārījumam pievieno kanēļa standziņu (citi izmanto arī pāris krustnagliņas vai anīsa zvaigznīti. Bet recepšu autorei omītei tā nepatīk).

Kad odziņas pavārījušās, pievieno cukuru pēc garšas. Svarīgi būtu nepārspīlēt ar cukuru, jo ogas ir skāņas un ārkārtīgi garšīgas pašas par sevi. Turklāt – cukuru vienmēr var piebērt! Kā omīte saka: "Opim vienmēr ir par skābu, bet man patīk izgaršot un sajust visu odziņu dabīgumu."

Vāra apmēram 10 minūtes. Pa to laiku izšķīdina kartupeļu cieti (diezgan padaudz) aukstā ūdenī.

Kad ķīselis savārījies, tajā ar koka karoti iemaisa kartupeļu cieti. Maisa, maisa, maisa un "izsit"! Tas viss notiek uz lēnas uguns.

Nogaida, līdz tiek uzmesti burbuļi, un ļauj atdzist.

Var baudīt kopā gan ar pienu, gan putukrējumu, gan saldējumu – kā nu katram gribas. Cits ēd tāpat – bez nekā!

Ieteikums: ja ir zināms, ka tiks izmantots pusdienās vai vakariņās, pie svētku galda, var jau uzreiz salikt saldēdiena trauciņos (lai ar glanci!), bet pārpalikumu var atstāt lielākā traukā. Parasti pietiek aptuveni divām dienām.