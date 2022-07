Šokolādes fondants, kas aizlienēts no Elīnas Didrihsones

0 0







15 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Tā pavisam godīgi sakot – fondants ir vieglākā recepte, ko pagatavot un reizē vieglākā, ko sabojāt. Runājot par mīklas gatavošanu – viss ir vairāk kā skaidrs! Iespējams, pat ar aizsietām acīm sanāktu. Bet cepšana... Tā ir tāda kaprīza padarīšana, jo īsti pateikt, cik ilgi vajadzētu cept šokolādes fondantu, nevar neviens. Tas ir atkarīgs gan no cepeškrāsns, gan veidnes izmēra, cik daudz to piepilda un galu galā no tā, cik šķidru fondanta pildījumu vēlies tiešu tu!

Šī recepti noskatījāmies un aizlienējām no sociālo tīklu zvaigznes, uzņēmējas Elīnas Didrihsones. Atzīstu, ka sākotnēji fondants vairāk līdzinājās kēksiņam, bet laika gaitā esam pielāgojušies savai cepeškrāsnij un atklājuši pareizo laiku, kad "brūnulīšus" no krāsns ņemt laukā.

Lai gan fondanta pagatavošana ir tiešām ļoti viegla, neatkarīgi no tā – esam sadalījuši darbus. Manos darba pienākumos ietilpst – pagatavot mīklu un pēcāk izrotāt šķīvi, savukārt draugs sēž uz "vakti", kad fondantu trauciņus var likt cepeškrāsnī. Kad tie tur ir nokļuvuši, acis no tiem nedrīkst nolaist! Sākotnēji cepām septiņas minūtes ar dažām sekundēm (jā, pat bijām konkrētu sekunžu laiku iegaumējuši), bet nu – cepam vien sešas minūtes. Ja sākotnēji pārbaudījām ar zobu bakstāmo, vai fondants ir perfektajā stāvoklī, tad tagad ir 100% zināms, ka būs, jo roka jau "piešauta".

Šokolādi salauž gabaliņos un liek bļodiņā. Pievieno arī kubiņos sagrieztu sviestu. Bļodiņu novieto katliņā, kurā ir verdošs ūdens, un ūdens peldē izkausē šokolādi un sviestu, uzmanot, lai tā nesaiet kunkuļos. Karsē ūdens peldē, līdz abas sastāvdaļas ir izkusušas.

Kamēr šokolāde un sviests kūst, citā bļodiņā sakuļ olas ar pūdercukuru. Pa porcijām pievieno un iekuļ miltus.

Kad mīkla ir sakulta viendabīga un bez kunkuļiem, tai pievieno un iemaisa iepriekš izkausēto masu. Tas ir jādara lēnām, lai olu masa neuzvārītos.

Cepamās veidnītes ietauko ar sviestu un tajās ielej mīklu aptuveni 2/3 augstumā (paredzot to, ka tā, cepšanās laikā pacelsies.)

Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 °C temperatūrai un cep 6-7 minūtes. Ja, ņemot fondantu no krāsns, jūti, ka tas ir pārāk šķidrs, ieliec vēl uz divām minūtēm pacepties.

Vari mēģināt (mēs gan tā nekad neesam darījuši, bet gan ēduši no fondantu trauciņiem) ļoti uzmanīgi kūciņas izņemt no veidnēm un uzlikt uz šķīvja. Pārsijā ar pūdercukuru.

Pasniedz siltu, papildinot ar saldējuma bumbu vai vaniļas putukrējumu, pāri pārberot svaigas ogas.

Labu apetīti!