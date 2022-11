Šokolādes muss. Tikai četras sastāvdaļas, bet rezultāts debešķīgs

0 0







30 minūtes 8 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Loading... Sastāvdaļas 10 gab. 10 gab. olas olas 250 250 tumšā šokolāde 70% tumšā šokolāde 70% 40 g 40 g cukurs cukurs 40 g 40 g sviests sviests

Francijā dzimušais deserts muss tulkojumā nozīmē šokolādes putas. Tāds tas arī ir – šokolādīgs un gaisīgs. Lieliska alternatīva, ko izmēģināt ierastā latviešu uzputeņa vietā.

Šī musa pagatavošanai nebūs nepieciešams saldais krējums, tādēļ ar to droši varēs našķoties arī tie, kam ir laktozes nepanesamība.

"Mousse au chocolat" jeb šokolādes putu burvību pirmie atklāja franču kulināri. Nu labi, ja ne atklāja, tad pierakstīja gan un padarīja to par franču virtuves spēlētāju. Protams, šim desertam ir neskaitāmas versijas, to mēdz gatavot arī ar balto šokolādi, to gatavo ar piena šokolādi, bet rūgtā un tumšā tomēr paliek kā pārbaudīta vērtība!

Atdala olu baltumus no dzeltenumiem.

Dzeltenumiem pievieno cukuru. Saputo.

Izkausē šokolādi kopā ar sviestu ūdens peldē. Pievieno saputotos olu dzeltenumus. Samaisa šokolādi ar olu kopā.

Stingri saputo olu baltumus, tad pievieno šokolādes masai. Svarīgi to darīt saudzīgi, lai olu baltumi nesaplok un musam ir gaisīga struktūra.

Gatavo musu izrotā (to var darīt arī pirms pasniegšanas) un liek ledusskapī atpūsties vismaz 8–12 stundas, līdz tas sastingst.

Starp citu, šokolādes musu var likt arī saldētavā, rezultātā iegūstot saldējumu. Ja tam nepieciešams nosaukums, tad to var dēvēt par saldēto putu našķi!