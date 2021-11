Šokolādīgie braunija cepumi

0 0







1 stunda45 minūtes 16 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

"Tie ir visu cepumu karaļi – superšokolādīgi, apkārt kraukšķīgi un iekšā mīksti!" par braunijiem saka Ārija Avota savā jaunajā pavārgrāmatā "Mana mīļākā pavārgrāmata".

Sakarsē cepeškrāsni līdz 175 grādiem.

Sakapā 220 g tumšās šokolādes, liek to mazākā bļodā un pievieno sviestu, liek to virs katliņa ar verdošu ūdeni un maisot izkausē. Kad šokolāde izkususi, uzreiz ņem nost no karstā ūdens un noliek malā nedaudz atdzist.

Nelielā bļodā samaisa miltus, cepamo pulveri, kakao pulveri un sāli.

Lielākā bļodā saputo olas, puto 2 minūtes, pievieno abus cukurus un vēl puto apmēram 1 minūti. Pievieno vaniļu un izkausēto, atdzisušo šokolādi ar sviestu. Visu samaisa ar karoti, vairs neputo.

Pievieno miltu maisījumu un visu samaisa tikai tik daudz, lai masa ir viendabīga.

Uz dēlīša ar nazi rupjos gabalos sasmalcina piena šokolādi, pievieno mīklai šokolādi un samaisa.

Cepeškrāsns 2 pannas (30X40cm) pārklāj ar cepampapīru.

Ar ēdamkaroti vai saldējuma karoti liek mīklu pa 8 cepumiem uz pannas, viens cepums apmēram 45 g. Ja vajag, cepuma formu pielabo ar ūdenī samitrinātiem pirkstiem.

Cep aptuveni 12 min, liekot krāsnī pa vidu vienai pannai. Cepumi ir gatavi, kad tie vēl ir pavisam mīksti, virspusē nedaudz ieplaisājuši. Atdziestot tie nedaudz sacietēs. Vislabākā šo cepumu konsistence ir tāda, kad tie atdziestot iekšpusē vēl ir mīksti, bet apkārt stingri un košļājami.

Kad gatavi un izņemti no krāsns, patur 5 min un tad ar visu papīru noslidina no pannas. Cepumus no papīra noņem tad, kad pavisam atdzisuši un viegli atdalās no papīra.

Ja vēlas, kad cepumi vēl uz pannas, tos pārber ar jūras sāls gabaliņiem.

Iznāk 16 vidēja izmēra cepumi.

Lai labi garšo un uzlabo omu!