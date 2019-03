Soli pa solim: Klasiskā soļanka ar nierēm

3 stundas Sarežģītība: vidēji Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Ja gribi pagatavot klasisku soļanku, ievērojot visus priekšrakstus, tad neiztikt bez cūku nierēm. Tā kā nieru priekšapstrāde daudziem šķiet sarežģītāka par ķīniešu ābeci, tad tiek grēkots, tās izslēdzot no zupas sastāvdaļu saraksta. Patiesībā velns nav tik melns kā to mālē, tādēļ receptes aprakstā atklāšu savus pārbaudītos knifus, kā sagatavot nieres, lai tās atbrīvotu no specifiskā aromāta.