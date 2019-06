Soli pa solim: mājās gatavots rupjmaizes kvass

Sarežģītība: vidēji Pasniegt atdzesētu

Sastāvdaļas 450 g rupjmaize 25 g raugs 200 g cukurs pēc garšas rozīnes 3 l ūdens

Kvass ir radniecīgs alum. Tas ir atspirdzinošs dzēriens, ko gatavo, fermentācijas veidā pievienojot raugu un cukuru. Pirmās lietuviešu kvasa receptes pierakstītas XVI gadsimtā. Izrādās, to bija iecienījuši Lietuvas augstmaņi. Kulinārijas speciālisti ir saskaitījuši ap 100 šī dzēriena receptes. Kvass gatavots ne tikai no graudaugu iesala, maizes, bietēm, bet arī no piena, medus, augļiem, ogām, ziedlapām, pumpuriem, pīrāgiem, sēklām, kadiķa ogām u.c. Mūsdienās populārākais ir maizes kvass, ko raudzē no svaigas vai kaltētas maizes garozas.

Atsaucoties "Tasty" aicinājumam dalīties ar lietuviešu kulināro mantojumu, recepti piedāvā Lietuvas lauku tūrisma asociācija un projekts "Skonių kelias". Ēdiens gatavots saskaņā ar Lietuvas sertificēta Nacionālā mantojuma produkta recepti, parādot tā gatavošanas procesu.

Sagriež melno maizi riciņās un uz 10 minūtēm liek iepriekš līdz 220 grādiem sakarsētā cepeškrāsnī, lai maize viegli apdegtu.