Spinātu rulete ar kūpināta laša un krēmsiera pildījumu

30 minūtes 8 porcijas + - Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Ja pieteikušies negaidīti ciemiņi, šo ruleti varēsi pagatavot nieka pusstundas laikā, bet rezultāts gan izskatā, gan garšā būs restorāna cienīgs. Recepti iesaka kulinārijas bloga "Marikaroseberg" autore Marika Roseberga.

Uzkarsē krāsni līdz 180°C. Cepešplātī ieklāj cepamo papīru.

Gatavo spinātu biskvītu. Atdala olu baltumus no dzeltenumiem. Sablendē spinātus ar cukuru un olu dzeltenumiem, tad iejauc miltus.

Olu baltumu saputo ar šķipsnu sāls, līdz veidojas gaisīgas putas. Uzmanīgi iecilā olu baltumus spinātu masā.

Masu vienmērīgi izlīdzina pa visu cepešplāti. Cep 8-10 minūtes.

Kad biskvīts ir izcepies, tūdaļ ņem to nost no pannas, atdala no cepamā papīra, sarullē un atstāj pilnībā atdzist.

Atrullē atdzisušo biskvītu, pārziež ar krēmsieru, tam pa virsu kārto kūpināta laša šķēles. Uzmanīgi, bet stingri sarullē ruleti. Atdzesē ledusskapī vismaz stundu vai līdz servēšanas brīdim.

Lai labi garšo!