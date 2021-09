Students virtuvē: elementārie salāti 'Esmu lepns vientulītis'

0 0







30 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Sastāvdaļas 1 gab. 1 gab. puravs puravs 8 gab. 8 gab. olas olas 1 gab. 1 gab. konservētu zirņu bundža konservētu zirņu bundža pēc garšas pēc garšas majonēze majonēze pēc garšas pēc garšas sāls sāls

Visupirms – kāpēc vientulītis? Tāpēc, ka, tos ēdot, par bučošanos var aizmirst. Ar šo salātu bļodu trūcīgs students var iztikt vairākas dienas, faktiski tik ilgi, cik arī atļauj to galvenā sastāvdaļa puravs. Tas mums ir viens kreptīgs augs, kas spīvuma ziņā dara kaut ko starp lociņiem un sīpoliem, tāpēc arī piemērots koju vientulīšiem, nevis tiem, kam ir tā laime bučoties. Ja puravs atbrauc no omes dārza un no laukiem var dabūt arī vistu olas, tad vienīgās šo salātu izmaksas ir tikai konservētie zirnīši un majonēze.

Mums ir vajadzīgas tikai trīs relatīvi lētas sastāvdaļas plus tava iecienītākā majonēze. Maltos piparus te īsti neprasās, jo puravs pats par sevi ir ar raksturiņu.

Foto: DELFI

Jāatceras, ka skalojot zem ūdens puravs jāsadala reizinātājos, jo augot tas uzņem daudz zemes starp lapām.

Tātad sarambājam puravu – ne tikai snobu iecienīto balto galu, bet visu zaļo stulmu arī – līdz pat vietai, kur tas jau ir lielveikala apbružāts un neestētisks. Nesmukumus nogriežam un izmetam.

Tālāk izvārām olas, sagriežam ripiņās vai smalkāk, bet noteikti neiesaku rīvēt. Šiem salātiem jābūt normālos uzkožamos gabaliņos, nevis mīkstā masā.

Tad beram visu sasmalcināto bļodā un pievienojam konservētos zirnīšus, no kuriem jau noliets ūdens.

Uzspiežam majonēzi, uzberam sāli, samaisām un gatavs!

Foto: DELFI

Nebučošanās salāti ir ļoti sātīgi! Tā kā tie tikpat kā neatūdeņojas, tie ir ēdami vismaz divarpus dienas. Ar rupjmaizīti kopā vispār pasaka! Bet, ja ledusskapī atrodas arī kāds gabaliņš žāvētas vai kūpinātas vistas, – lūk, tā šie salāti jau var iekāpt citā sociālajā statusā. Tos noteikti aizliegts sabojāt ar, piemēram, desu.

Foto: DELFI

'Tasty'' turpina recepšu sēriju ''Students virtuvē'', kurā dalīsimies ar studentu ieteiktām, vienkāršām un maciņam draudzīgām receptēm. Esi students un tev ir savas receptes, kā ātri pagatavot kaut ko garšīgu, iekļaujoties budžetā? Ideāli! Vairs nestudē, bet tev ir studiju laika virtuves meistarstiķis, ar kuru vēlies padalīties? Lieliski! Receptes un procesa vai vismaz gala rezultāta foto sūti uz receptes@delfi.lv.