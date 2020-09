Sulīga steika un dārzeņu tortiljas

0 0







Padari vakariņas ar draugiem ne tikai par sirsnīgu patērzēšanu, bet kopā radiet ēdienu, kas ir sulīgs un aromātisks. Ēdiena krāsu spēlēm vari pievienot arī citas veltes no sava dārza. Ēdiens ir sātīgs, taču nedod smaguma sajūtu. Tas ne tikai lieliski garšo, bet arī pievilcīgi un ne – klasiski izskatās.

Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādiem.

Liec sagrieztus dārzeņus karstumizturīgā traukā un apsmidzini ar olīveļļu. Pievieno sāli un piparus un cep, līdz dārzeņi gatavi. Ja ierobežots laiks, vari dārzeņus novārīt vai tvaicēt.

No steika atdali treknumu un sagriez gaļu šķēlēs. Pievieno garšvielas un atliec uz brīdi malā. Vispirms pannā apcep trekno daļu,lai izveidojas eļļaina bāze. Pēc tam tajā apcep gaļu, līdz tā kļūst zeltaini brūna no abām pusēm. Cepšanas ilgumu nosaki pēc savas gaumes. Neaizmirsti apbrūnināt gaļu arī no sāniem.

Nogriez pannai liesmu un atstāj steiku pannā ar vāku vēl 5 minūtes.

Tīrā, sausā pannā bez eļļas vienu pēc otras apgrauzdē tortiljas. Tas piešķirs tortiljām jaunu garšas niansi.

Ar asu nazi sagriez steiku plānās šķēlītēs un uzliec tām pesto. Liec gaļu uz dārzeņiem, kam uzkaisīta rukola.

Katrs ēdiena baudītājs pats rada savu pildīto tortilju. Ja vēlies, vari pievienot majonēzes smēriņu garšas akcentam.

Lai labi garšo!