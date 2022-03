Supergardie valriekstu kēksiņi 'Dod vēl!'

0 0







40 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Loading... Sastāvdaļas 300 g 300 g valrieksti valrieksti 4 gab. 4 gab. olas olas 300 g 300 g brūnais cukurs brūnais cukurs 120 g 120 g sviests sviests 100 g 100 g milti milti 1,5 TK 1,5 TK cepamais pulveris cepamais pulveris šķipsna šķipsna sāls sāls

Šie, pēc izskata necilie kēksiņi izturējuši vairāku gadu pārbaudi un to cepējai Zanei tiek pieprasīti visos svētkos. Ātri un vienkārši pagatavojami, viegli transportējami un bezgala gardi. Labāk gatavo dubultporciju, jo ar vienu pannu var nepietikt! Starp citu, mīkla lieliski noderēs arī kā kūkas pamatne.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Smalki sakapā vai sablendē valriekstus. Ja talkā ņem blenderi, tad blendē riekstus mazām porcijām. Ja blendēsi visus, receptē paredzētos riekstus, reizē, tad iegūsi ķēpīgu putru apakšā un nesasmalcinātus riekstus augšpusē, kas īsti nederēs kēksiņiem.

Izkausē sviestu.

Bļodā viendabīgā masā sajauc olas, cukuru, sviestu, pievieno sasmalcinātos valriekstus, miltus, cepamo pulveri un sāli.

Masu lej kēksiņu formās – no dotā daudzuma sanāks 12-15 kēksiņi. Vislabāk mīklu liet silikona formiņās un ņemt no tām ārā vēl siltus, pretējā gadījumā ir problēmas ar to izņemšanu.

Liek cepties 180 grādus uzkarsētā cepeškrāsnī. Cep 25 minūtes. Gatavību pārbauda ar bakstīšanas metodi – ja koka irbulis iznāk ārā puslīdz neapķepis, tad kēksiņi ir gatavi.

No dotā daudzuma var pagatavot arī kūku (24 cm diametra pannā), tad cepšanas ilgums būs 40-45 minūtes.

Lai garda našķēšanās!