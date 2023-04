Tītara maltās gaļas 'kažokā' ceptas olas

0 0







1 stunda 6 porcijas - + Sarežģītība: vidēji Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Olu gatavošanai var pieiet vēl radošāk! Tieši tāpēc nacionālais pārtikas mazumtirdzniecības tīkls "Elvi" kopā ar pavāri un uztura speciālisti Jevgēniju Jansoni piedāvā netradicionālas receptes Lieldienu olu gatavošanai. "Kažokā" ceptās olas būs sātīgs pamatēdiens gan Lieldienu brokastīm, gan citām svētku laika ēdienreizēm.

No sākuma olas pareizi jāuzvāra, lai tās būtu viegli nolobīt. Katlā uzvāri ūdeni, kam pievieno 1 ēdamkaroti sāls, lai nesasprāgst čaumalas. Olas uzmanīgi pa vienai liec verdošajā sālsūdenī un vāri precīzi 5 minūtes, lai olas dzeltenums paliek mīksts. Pēc 5 minūtēm olas ātri pārliec ledus aukstā ūdenī, atstāj pilnībā atdzesēties un uzmanīgi nolobi.

Malto tītara gaļu sajauc ar sāli un pipariem.

Paņem 60–70 g gaļas maisījuma un izklāj to uz plaukstas virsmas aptuveni 3 mm biezumā, liec iekšā vārītu olu un ar rokām aptin to ar gaļas maisījumu no visām pusēm, lai olai veidojas gaļas "kažociņš". Ietin maltajā gaļā visas olas.

Panē olas gaļas "kažociņā" – vispirms apviļā tās miltos, tad iemērc sakulto olu masā un visbeidzot apviļā rīvmaizē.

Kārto olas cepampannā, vienmērīgi apslaki tās ar olīveļļu un 15–20 minūtes cep sakarsētā cepeškrāsnī (180 grādos), līdz veidojas zeltaini brūna garoziņa.

Pagatavo mērci – sajauc kopā visas mērces sastāvdaļas, pievienojot sāli un piparus pēc garšas.

Ceptās olas pasniedz karstas kopā ar mērcīti.