Tomātu un rupjmaizes salāti grieķu gaumē – dzimtas recepte

30 minūtes 1 porcijas Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Sastāvdaļas 2 gab. 2 gab. tomāti tomāti 1/2 gab. 1/2 gab. sīpols sīpols pēc garšas pēc garšas olīveļļa olīveļļa pēc garšas pēc garšas sāls sāls pēc garšas pēc garšas pipari pipari 2 gab. 2 gab. grauzdētas rupjmaizes šķēles grauzdētas rupjmaizes šķēles pēc garšas pēc garšas FetaS siers FetaS siers pēc garšas pēc garšas bazilika lapiņas bazilika lapiņas

Šos tomātu un rupjmaizes salātus man iemācīja gatavot vecvectēvs Femelis, kuru ļoti labi atceros. Viņš devās mūžībā, kad man bija jau deviņi gadi. Šī ir ļoti vienkārši pagatavojama grieķu recepte, jo mans vecvectēvs bija īsts grieķis no Kalimnosas salas Egejas jūrā. Viņš, kā jau grieķis, ļoti labi gatavoja. Ar smeķi vārīja gan pieneņu lapas, gan spinātus un bagātīgi laistījās ar padomju laikos sazin kur iegūto olīveļļu. Lai būtu godīgi, jāteic, ka pavārmākslā neatpalika arī vectēvs Pāvels, un joprojām izcili gatavo arī pārējie "grieķu mafijas" locekļi – mana mamma Lia, viņas brāļi Aleksandrs un Adrians. Nu jau pa virtuvi ar prieku šeptējas arī mans pieaugušais dēls Kristers. Arī viņš bieži gatavo šo recepti, ko mūsmājās sauc vienkārši par tomātiem ar olīveļļu.

Bērnībā mēs ne gluži novērtējam savas dzimtas vecāko paaudžu klātesamību. Tas šķita pašsaprotami, ka man ir divas vecmāmiņas – Elizabete Guļevska un Silvija Kukuvasa, un arī vectēvs Pāvels Kukuvass. Otru vectēvu Ludvigu Guļevski, diemžēl, nesatiku, jo viņš pēc izsūtīšanas 1949.gada 25.martā palika zem velēnas Sibīrijas stepē. Esmu bijusi tikai pie viņa kapa kopiņas Omskas apgabala Ļubomirovkas ciemā, kur paps mani aizveda 1989.gadā īsi pirms PSRS sabrukuma.

Mellužos bērnībā dzīvoju kopā ar savu vecvecmammiņu Emīliju Zutis jeb Mimiju viņas mājā Kanālu ielā. Turpat blakus pie sava dēla, mana vectēva, vasarās dzīvoja arī mana otra vecvecmamma Marija Kukuvass un vecvectēvs Femelis Kukuvass, kurus mēs saucām par Bābušku un Ģedušku, jo viņi latviski nerunāja.

Mammas brālis Aleksandrs, mans krusttēvs, jaunībā ļoti aizrāvās ar fotografēšanu, un šis mans portrets a la “Lady in red” ir viņa īpašā režija. Sarkanais halātiņš, sarkanās trepes, sarkanās zeķbikses un tomāts. Un fonā Ģeduška ar savu mūžigo kabatlakatu uz galvas. Dzimtas klasika!

Tikai tagad saprotu, cik esmu bijusi neprātīgi bagāts bērns. Starp citu, manus pirmos dzīves gadus dzīva bija arī vecvecvecmamma Jūlija Pīlags. Šo faktu glabā ne tikai dzimtas vēsture, bet arī piecu paaudžu sieviešu fotoattēls no 1970.gada. Bet to bagātību jau novērtē tikai ar gadiem. Kad pašai dēls pieaudzis un no vīra puses jau pieciem mazbērniem esmu „feikā” omīte Diāna.

Foto: No privātā arhīva

Piecas paaudzes vienā fotogrāfijā. No kreisās pa apli uz augšu: Jūlija Pīlags, ģimenē saukta par Makukū, Lia Guļevska, Emīlija Zutis, Silvija Kukuvasa, raksta autore Diāna Sproģe.

Bet par recepti. Tomāti katram latvietim mājās ir gandrīz vienmēr. Ja ne siltumnīcā, tad pieliekamajā kambarī jau nu noteikti. Arī sīpols un rupjmaize nav deficīts. Tātad – viss pagatavojams ikdienā arī tad, kad ledusskapī nekā nav. Starp citu, šī recepte ir smeķīga arī vieglajā versijā – ar baltmaizi.

Pagatavošanas procesā ļoti svarīgi ievērot vecvectēva pamatlikumu: sagrieztos tomātus vispirms apkaisīt ar sāli, labi samaisīt un nogaidīt, kamēr sāls no tomātiem izvelk gardo suliņu.

Tad piegriež sīpolu, pievieno tuč tuč piparus un visu bagātīgi salaista ar olīveļļu. Kā Ģeduška teica – tā, lai peld.

Kad olīveļļa labi saēdusies ar tomātu suliņu, met klāt salauzītus grauzdētās rupjmaizes gabaliņus. Esmu mēģinājusi arī griezt ar nazi, bet nav tā garša. Vajag lauzt ar rokām. Un man patīk, ka maizīte salātos ir daudz. Citam varbūt pietiks arī ar vienu šķēli. Katrā ziņā vislabāk izvēlēties Lestenes rudzu ķieģelīti, kas veido vispareizāko kopgaršu. Mums taču katram ir zināms jēdziens – bērnības garša – kad ēdiens smeķē, kā bērnībā ierasts, t.i., – ēdienam ir pareizā jeb īstā garša.

Ēd, kamēr maizīte vēl drusku kraukšķīga, bet jau savilkusies ar gardo olīveļļas un tomātu suliņas sajaukumu.

Ja vēlas, pilnai laimei salātus dekorē ar fetas (noteikti iesaku ņemt "FITAKI original", kam arī ir īstā garša) sieru un bazilika lapiņām. Bet tas nav obligāti. Ļoti labi garšo arī bez tiem.

Καλή όρεξη (Kalí órexi) – labu apetīti!