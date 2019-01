Tortiljas ar plucinātu cepeti un avokado-laima krēmu

Sīpolus nomizo, sagriež ripās, pārlej ar biešu marinādi, apmaisa un liek ledusskapī.

Gatavo mežacūkas cepeti. Gaļu liek traukā.

Visas zaļā karija sastāvdaļas liek traukā, sablendē viendabīgā masā. Ar karija marinādi ieziež cepeti no visām pusēm. Trauku pārklāj ar pārtikas plēvi vai vāku un liek ledusskapī vismaz uz diennakti.

Foto: Privātais arhīvs

Sakarsē krāsni līdz 250 grādiem. Cep cepeti stundu, tad samazina karstumu līdz 120 grādiem un cep vēl četras stundas, līdz gaļa viegli nāk nost no kaula, ir sulīga un irdena. Ļauj gaļai krāsnī atdzist vismaz stundu, tad ņem trauku ārā no krāsns, atdala gaļu no kauliem, samaisa ar cepšanas laikā radušos mērci.

Foto: Privātais arhīvs

Visas avokado-laima krēma sastāvdaļas liek traukā un sablendē viendabīgā, gaisīga krēma masā.

Uz tortlijām liek rukolu, saplucinātu Ķīnas kāpostu, plānās šķēlēs sagrieztus marinētos gurķus, tad plucināto gaļu, paprikas kubiņus, bietēs marinātos sīpolus un visbeidzot avokado-laima krēmu.

Tortiljas satin. Kā to paveikt, lai pildījums neveltos ārā, uzzināsi, noskatoties šo video.

Pirms pasniegšanas tīstokļus minūti no katras puses uzsilda sakarsētā grilpannā.