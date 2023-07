Vasarīgā Pavlovas kupena: no ārpuses kraukšķis, vidū mīkstumiņš

0 0







2 stundas Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Ja tu esi saldummīlis un pat, ja arī nē, jo šo desertu mīl ikviens, kas to pagaršo – viens no kārdinošākajiem un elegantākajiem vasaras desertiem, ko pagatavot, ir Pavlovas kūka ar vasaras odziņām. Bez Pavlovas nav iedomājami svētki, it sevišķi vasaras svētki. Iederēsies it visur: gan dārza svētku ballītē, gan šikākos svētkos – kāzās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sausā, tīrā bļodā iesit piecus olu baltumus (istabas temperatūras). Pats galvenais: olu baltumi no dzeltenumiem jāatdala ar īpašu vērību, lai pie baltumiem nepielīp dzeltenums. Pievieno sāli.

Ar tīrām un sausām miksera slotiņām saputo baltumus (lielās putās) un tikai pēc tam sāk klāt bērt piecas ēdamkarotes ar cukuru. Cukurs jāpievieno pakāpeniski. Turpina putot, līdz izveidojas stingras putas. Ja apgriežot trauku otrādi, nekas nelīst ārā, ir gatavs. Vai, ja ceļot ārā miksera slotiņas, baltumi ceļas līdzi, tad ir pareizā konsistence. Tātad – masai jābūt stingrai un reizē spīdīgai.

Masā uzmanīgi iesijā miltus, tos rūpīgi iecilā un pievieno citrona sulu vai vīna etiķi (vienu tējkaroti). Visu uzmanīgi iecilā, ar maisīšanu neaizraujoties.

Uz cepamā papīra uzzīmē apli (šablonam izmanto šķīvi – apmēram 18-20 centimetru diametrā). Uz tā kārtās liek olbaltuma masu, no maliņām ar lāpstiņu veidojot tādu kā smilšu pili. Izlīdzina, bet raugās, lai neplūst ārpus uzzīmētā apļa. Nolīdzina gludu virsmu.

Cep 160 grādos vienu stundu (durtiņas nevajag virināt!), tad uz stundu atstāj cepeškrāsnī atdzist, nedaudz paverot durvis. Ļauj pilnībā atdzist. Nebēdā, ja pamatne ieplaisā, tas viss piederas pie Pavlovas.

Sakuļ saldo krējumu kopā ar "Smiltenes" krēmsieru (uz 200 ml saldā krējuma liek pusi no krēmsiera trauciņa) un tējkaroti vaniļas cukura un liek uz bezē cepuma.

Sagriež zemenes!

Kūku dekorē ar izvēlētajiem augļiem, ogām un baltās šokolādes "čipšiem".

Labu apetīti, pavlovas cienītāji!

Šo lielo Pavlovas kūku var gatavot arī mazās "pavloviņās".

Dekorācijai var izmantot jebkurus sezonas augļus un ogas, rozmarīna vai piparmētras lapiņas. Arī granātābolu sēkliņas.