Vasarsvētku rulete ar zemenēm un zefīriem

0 0







3 stundas40 minūtes Sarežģītība: vidēji Pasniegt atdzesētu

Loading... Sastāvdaļas 7 gab. 7 gab. olas olas 7 ĒK 7 ĒK cukurs cukurs 1 TK 1 TK vaniļas cukurs vaniļas cukurs 1 gab. 1 gab. citrons citrons 7 ĒK 7 ĒK milti milti 3 ĒK 3 ĒK ūdens ūdens Pildījumam 500 ml 500 ml saldais krējums saldais krējums 2 gab. 2 gab. vaniļas zefīrs vaniļas zefīrs 2 sauja 2 sauja zemenes zemenes

Kur svētki, tur kūka? Vai arī – kur kūka, tur svētki? Lai vai kā nebūtu, svētkus, lai uzceptu kūku, vienmēr var atrast. Un kādēļ gan lai tie nebūtu Vasarsvētki?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bērnībā domāju, ka Vasarsvētki ir tāds Jāņu ģenerālmēģinājums. Tika nestas meijas, cepti pīrāgi un plātsmaizes. Ja paveicās un bija silts pavasaris, tad vagās varēja nomedīt pirmās zemenes.

Ome dziedāja dziesmas no Dziesmu grāmatas, runāja kaut ko par Svēto garu, bet es to uzskatīju par tukšu muldēšanu, ko nav vērts klausīties. Mamma ar tēti omi apsauca, jo "bērni klausās". Taču skola parasti šajā laikā jau bija beigusies un satraukties, ka atstāstīšu svētku svinēšanu, nevajadzēja. Vasarsvētki manā izpratnē bija svētki vasarai! Un skolas beigām! Meijas smuki smaržoja, plātsmaizes bija gardas, un ar to man bija pietiekami.

Par Vasarsvētkiem lasīju arī latviešu klasiķu darbos, piemēram Jaunsudrabiņa "Baltajā grāmatā". Arī no lasītā man visvairāk prātā palikušas tieši meijas un klātais galds. Vasarsvētku tradīcija, atšķirībā no Lieldienām un Ziemassvētkiem, kad uz baznīcu aiziet pat tie, kam tas nav iksvētdienas rituāls, nav Latvijā uzņēmusi apgriezienus. Piemēram, Vācijā tie ir tādi svētki, ka gandrīz pusnedēļu tiek svinēti. Īpašas ēdienkartes Vasarsvētku galdam nav, bet pasaulē bieži tiek gatavotas kūkas un deserti ar smuki sagrieztām zemenēm, kas vizuāli atgādina par uguns liesmām virs apustuļu galvām.