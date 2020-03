Vienkāršais griķu un biezpiena sacepums

4 porcijas - + Sarežģītība: viegli

Griķu un biezpiena sacepums labi garšos gan tikko no krāsns izcelts, kad to vislabāk baudīt ar vēsu skābo krējumu, gan arī jau atdzisis. Turklāt sacepuma gatavošanai var izmantot arī no iepriekšējās dienas maltītes pāri palikušos griķus.

Griķus ber katliņā, pārlej ar divām glāzēm ūdens un vāra. Kad ūdens sāk burbuļot, katliņam uzliek vāku, samazina liesmu līdz minimumam un turpina vārīt 15 minūtes. Noceļ katliņu no plīts, saber griķus karstumizturīgā veidnē un nedaudz atdzesē.

Sakarsē krāsni līdz 180 grādiem.

Griķiem pievieno biezpienu vai rikotu, cukuru, sāli olas un 3/4 glāzes skābā krējuma. Visu samaisa viendabīgā masā. Nolīdzina masu ar karotes gludo pusi, pārsmērē ar atlikušo krējumu.

Liek krāsnī un cep 30-40 minūtes, līdz virskārta ir zeltaina. Ja vēlas, pēc izņemšanas no krāsns sacepumu var pārliet ar kausētu sviestu.

Lai labi garšo!