Zeltainā ķiploku majonēze Nigellas gaumē visiem dzīves gadījumiem

3.0000 1







20 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt nākamajā dienā

Loading... Sastāvdaļas 1 gab. 1 gab. ola ola 0,5 TK 0,5 TK safrāns safrāns 2 2 ķiploka daiviņas ķiploka daiviņas 1 ĒK 1 ĒK citrona sula citrona sula 1 TK 1 TK citrona sula citrona sula 0,5 TK 0,5 TK jūras sāls jūras sāls 1 ĒK 1 ĒK ūdens ūdens 250 g 250 g olīveļļa olīveļļa

Sācies laiks, kad garda mērcīte noder pilnīgi visam – tikko ceptam šašlikam, kraukšķīgiem sparģeļiem, visu krāsu dārzeņiem, burgerītim. Kad viss pašu sagrilēts, arī mājās gatavota majonēzei ir pavisam cita garša un vērtība. Iedvesmojoties no britu gastrodievietes Nigellas Lavsones, kuļam dievīgu majonēzi!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja majonēzes kulšanā vēl nav sasniegts dievišķais līmenis, iesakām majonēzi gatavot metāla bļodā un kult to ar metāla slotiņu. Tā labāk būs iespējams sajust majonēzes būtību un gatavības pakāpi. Taupot laiku un rokas, to, protams, var kult arī blenderī – vien jāuzmanās no pārkulšanas!

Ievietojam bļodā vai blenderī visas sastāvdaļas, izņemot 1 tējkaroti citrona sulas. Ķiplokam jābūt smalki sakapātam, olai istabas temperatūrā, ūdenim aukstam. Kuļot ar rokām, enerģiski jākuļ, kamēr veidojas vijīga masa. Blenderī jākuļ 30 sekundes spēcīgākajā režīmā.

Uz brīdi ļaujam majonēzei paelpot. Ja kuļ blenderī, šis ir brīdis, kad majonēzes masu pārlej bļodā. Visa tālākā kulšana būs tikai ar rokām! Pievienojam tējkaroti citrona sulas un uzmanīgi kuļam, līdz majonēze ir glāsmaini vijīga.

Pārklājam majonēzes bļodiņu ar pārtikas plēvi un ļaujam tai 15 minūtes atpūsties. Var pasniegt pēc 15 minūtēm, bet vislabāko kondīciju tā iegūs, ja nakti būs paturēta ledusskapī. Pirms lietošanas maigi jāsamaisa.

Baudiet ar visu, kas garšīgs, lai dubultgaršīgs!