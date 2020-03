Zilā krēmzupa ar zilo sieru Bridžitas Džonsas gaumē

Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

"Bridžitas slavenā zupa filmā iekrāsojās zila no dzijas, ar ko viņa bija apsējusi puravus. Manējā savu krāsu ieguvusi no sarkanajiem kāpostiem," teic receptes autore, veģetārās skolas "Vegus" dibinātāja Dita Lase. Neskatoties uz neparasto krāsu, šī krēmzupa patiesībā ir ļoti garšīga. Pagatavo to un pārsteidz ģimeni!

Sīpolu un ķiploka daiviņas nomizo un sasmalcina. Kartupeļus nomizo un sagriež gabaliņos. Kāpostu sagriež strēmelēs.

Katlā izkausē sviestu, liek cepties sīpolus un ķiplokus, apmaisot cep, līdz tie ir caurspīdīgi. Pievieno kāpostus, kartupeļus, sāli, apmaisa un zem vāka sautē 10 minūtes.

Tad pielej vīnu un buljonu un uz nelielas liesmas sautē vēl 10 minūtes.

Pusi kāpostu izņem no katla. Atlikušo masu sablendē viendabīgā, krēmīgā konistencē.

Pasniedzot zupu dekorē ar kāpostu strēmelītēm un zilā siera drumstalām.

Lai labi garšo!