KOYA šefpavārs: Pagatavot sorbertu ir vienkārši arī mājas apstākļos

Sorberts ir aktuāls deserts vasaras sezonā un pēdējos gados arī Latvijā tas ir lielā cieņā. Pirmkārt, tas nesatur taukus un ir gan veselīgāks, gan arī ar kalorijām mazāk bagāts, kā saldējums. Agrāk sorberts bija diezgan ekskluzīvs restorānos, taču pēdējā laikā arvien biežāk tas tiek gatavots mājas apstākļos. Kā pagatavot izcilu sorbertu? Savās zināšanās dalās restorāna KOYA šefpavārs Pāvels Skopa, kura radītajās ēdienkartēs, arī ziemas sezonā, ir atrodami lieliski sorberti.

"Sorberts pēc savas konsistences ir lielisks deserts – svaigs, viegls un atsvaidzinošs. Tā sastāvā esošais cukurs dod ātru enerģiju, tas nav tik trekns kā saldējums, turklāt pēc sorberta baudīšanas paliek viegluma sajūta, nevis smagums. Sorbertu var pagatavot arī ļoti veselīgu – atkarīgs, kādas sastāvdaļas tiek izmantotas. Neveselīgākā lieta, protams, ir lielais cukura daudzums. Taču arī to var aizstāt ar medu vai glikozi. Ja gribas veselīgo variantu, galvenais ir nekarsēt sulas un izmantot maksimāli dabīgus produktus – tad sorbertā paliks vitamīni. Labs piemērs ir manis gatavotais skābeņu sorberts – tajā ir pievienota askorbīnskābe, kas ir kolosāls C vitamīns, skābenēs ir daudz dzelzs, karotīns, minerālvielas, skābeņskābe, olbaltumvielas un ogļhidrāti."

Restorāna KOYA šefpavārs Pāvels Skopa sorbertus ir ļoti iecienījis, turklāt iekļauj tos arī ziemas ēdienkartē, atklājot, ka sorberts esot kā "interesanta un brīva platforma" uz kuras var izpausties ar citām deserta sastāvdaļām un izmantot kā pamata garšu. Līdz šim viņš ir radījis vairākus izcilus sorbertus – piemēram, ķirbju, avokado, burkānu, smiltsērķšu, gurķu, bazilika, apelsīnu, šiso lapu, upeņu, zemeņu sorbertu ar angostūra liķieri, anīsu un timiānu, kā arī skābeņu sorbertu, kas šobrīd ir viens no iecienītākajiem KOYA klientu vidū. Vai sorberts ir laba alternatīva vieglam desertam tikai vasaras sezonā? Nebūt nē – to var lieliski izmantot arī ziemā – galvenais atrast atbilstošas garšas: piemēram, ķirbju, burkānu-smiltsērkšķu, mandarīnu, piparkūku. Katrai sezonai ir savs dārzenis un auglis no kā var uztaisīt sorbertu.

Cik viegli ir pagatavot sorbertu? "Patiesībā sorbertu ir ļoti viegli pagatavot – viss atkarīgs, kādu vēlas konsistenci un deserta "finišu". Visvieglākais variants – sablendēt ledu ar cukuru un kādu sulu, vai arī saldētas zemenes ar cukuru, " stāsta P.Skopa. "Lai pagatavotu izcilu sorbertu, jāsāk ar labu recepti. Internetā tās ir ļoti daudz, taču es ieteiktu izvēlēties tās, kuras ir radījuši pavāri. Piemēram, daudz kur ārvalstu pavāru blogos ir atrodamas patiešām labas receptes. Kad ir recepte, tad seko nākamais aspekts – saldējuma mašīna. Ja tā ir, tad sorberts sanāks daudz labāks, jo to ir nepieciešams maisīt un saldēt vienlaikus - masa iegūst savu tekstūru, vieglumu un vijīgumu. Ja nav saldējuma mašīnas, tad ir jau krietni grūtāk – sorberta biezenis ir jāliek saldēties saldētavā, tad jāblendē. Diemžēl šajā gadījumā iztrūks tā vijīguma un patīkamā konsistence."

Restorāna KOYA šefpavāra Pāvela Skopas recepte: avokado sorberts

1kg avokado masas (~7-8 gatavi lielie avokado)

1kg cukura sīrups (500g ūdens, 500 g cukura sīrups)

200 g laima sulas

50 g gaišais rums

Uzvāra cukura sīrupu un atdzesē to. Laima sulu ielej atdzesētā cukura sīrupā, pievieno avokado un visu sablendē. Kad masa kļuvusi viendabīga, pievieno apmēram 50 g augstas kvalitātes gaišā ruma vai degvīna bez izteiktas garšas. Tad visu masu vēl sablendē un liek saldējuma mašīnā un maisa, līdz tiek iegūta vēlamā konsistence. Ja nav saldējuma mašīnas, tad izcilu sorbertu pagatavot būs krietni grūtāk – vairākas reizes nāksies to ņemt ārā no saldētavas, tad jāmaisa un jāliek masa atpakaļ atkal saldētavā. Taču neiespējami tas nav.

Autors: Santa Veinberga