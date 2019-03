Saimniecības "Kunturi" pamatdarbība ir cūkgaļas ražošana ar pilnu ražošanas ciklu no sivēnu audzēšanas līdz svaigas, atdzesētas un sadalītas, kā arī maltas un kūpinātas cūkgaļas realizācijai.

Saimniecības pamatvērtība ir piedāvāt Latvijā audzētu, kvalitatīvu un garšīgu cūkgaļu un tās izstrādājumus! Cūkas saimniecībā baro ar pašu izaudzētiem graudiem, līdz ar to saimniecība piedāvā garantiju piegādātajai gaļai un augstu kvalitāti visos ražošanas posmos.

"Mūsu mērķis ir paēdis un apmierināts klients, kas tieši savās mājās ir saņēmis Latvijā audzētu, kvalitatīvu un garšīgu cūkgaļu un tās izstrādājumus," saka "Kunturu" saimnieki. "Paši zemi uzaram, graudus iesējam, paši izaudzējam, sagaidām sivēntiņus, produkciju izvadājam gan pilsētās, gan laukos, ar atbilstošu automašīnu, kas nodrošina nepieciešamo temperatūru pārvadāšanas laikā."

Zemnieku saimniecība "Kunturi" darbību sāka 1993. gada 3. jūnijā, kad no kolhoza nopirktas sešas sivēnmātes un uzsākta uzņēmējdarbība cūkkopībā. Sākotnēji uzņēmums bija pilnīgs ģimenes uzņēmums ar diviem iesaistītiem darbiniekiem – īpašnieku un viņa sievu. Pašlaik uzņēmumā strādā vairāk nekā 50 darbinieku. Pēdējos gados uzņēmums iegulda līdzekļus saimniecības modernizācijā, vēl vairāk uzlabojot cūku turēšanas apstākļus un atvieglojot darbinieku darbu.

Lielveikalos SKY atrodams plašs saimniecības "Kunturi" produktu klāsts. Šeit atradīsiet vienmēr svaigu un kvalitatīvu gaļu savām gardākajām maltītēm. Piedāvājumā ir gan šķiņķis bez kaula, karbonāde ar ribu, stilbiņi, kakla karbonādes, fileja, maltā gaļa un vēl un vēl. Atliek vien izdomāt, ko gatavot, un atrast veikala piedāvājumā tam vislabāko gaļu.

Piedāvājam, izmantojot "Kunturi" produktus, 3 gardas receptes sātīgām pusdienām vai vakariņām ģimenes lokā.

CŪKGAĻAS BURGERS AR BUMBIERI UN SINEPJU MĒRCI

400 g "Kunturu" maltās cūkgaļas

1 ēdamkarote angļu sinepju

1 ēdamkarote svaiga rozmarīna

1 bumbieris

sāls un pipari

olīveļļa cepšanai

3 burgermaizītes

100 g Čedaras siera šķēlēs

Mērcei:

100 g bezpiedevu jogurta

50 g tomātu mērces

1 ēdamkarote angļu sinepju

1 ēdamkarote medus

50 g salātlapu

1 dzeltens un 1 sarkans tomāts

1 sarkanais sīpols

Pagatavošana:

1. Malto gaļu liek bļodā, pievieno sinepes un šķipsniņu sāls. Rozmarīnu sakapā un pievieno gaļai. Nomizo un sarīvē pusi no bumbiera. Arī to pieliek maltajai gaļai. Visu kārtīgi izmīca, lai burgers turas kopā. No gaļas masas veido lielus plāceņus, un liek cepties uz grila vai līdz 180 °C temperatūrai sakarsētā cepeškrāsnī. Cep apmēram 15–20 minūtes.

2. Sagatavo mērci. Jogurtu liek bļodiņā, pievieno mazliet medus saldumam, tomātu mērci un sinepes, sāli un piparus pēc garšas. Izmaisa un atstāj garšām savilkties.

3. Sīpolus, tomātus un papriku sagriež ripiņās. Atlikušo bumbieri sagriež plānās šķēlītēs.

4. Burgermaizītes uzsilda tosterī vai cepeškrāsnī.

5. Kad visas sastāvdaļas gatavas, veido burgeri. Uz maizes liek nedaudz mērces, tomātu, izcepto gaļas plāceni, siera šķēli, pāri liek sīpolus, bumbieri, vēl mērci. Noslēdz ar otru maizes pusīti.

CŪKGAĻAS STROGONOVS AR MEŽA SĒNĒM

1 kg cūkgaļas šķiņķa

2 daiviņas ķiploku

2 sīpoli

300–400 g saldētu vai svaigu meža sēņu

200 ml saldā krējuma

sāls, pipari, olīveļļa un sviests cepšanai

svaiga timiāna zariņi

kartupeļu biezputra vai graudaugi pasniegšanai

FUCH garšviela

Pagatavošana:

1. Gaļu sagriež kubiņos un apcep olīveļļā. Pēc cepšanas pievieno sāli un piparus. Noņem no pannas.

2. Tīrā pannā apcep sakapātus sīpolus un sēnes, cepšanas beigās pievieno smalki sakapātus ķiplokus un timiānu. Pacep vēl 1–2 minūtes.

3. Sēnēm pannā pievieno gaļu un garšvielas, kā arī saldo krējumu un tikpat daudz ūdens. Visu uzvāra un atstāj sautēties uz lēnas uguns apmēram 40 minūtes.

4. Pasniedz ar svaigu maizi vai citām piedevām pēc izvēles.

GRILĒTA CŪKGAĻAS KRŪTIŅA AR CITRONKARTUPEĻIEM

1,5 kg cūkgaļas krūtiņas ar ribiņām

gaļas marinādei: 2 daiviņas ķiploku, 4 ēdamkarotes olīveļļas, 1 ēdamkarote medus, 2 ēdamkarotes sojas mērces, sula no ½ citrona

1,5 kg kartupeļu vai svaigu salātu

kartupeļu marinādei: olīveļļa, sāls, miziņas no 1 citrona un 1 ēdamkarote medus

Pagatavošana:

1. Gaļu sagriež porciju gabalos. Marinādes sastāvdaļas sakuļ kopā. Gaļu iemarinē uz 15 minūtēm. Tad uz pannas apcep to no visām pusēm zeltainu. Pārvieto uz cepamo pannu un pārlej ar marinādi. Liek cepties 45–60 minūtes 200 °C temperatūrā, kamēr gaļa sāk atlekt no kauliem.

2. Kartupeļus nomizo. Ja tie ir mazi, atstāj veselus, ja vidēji – sagriež olas lieluma gabalos. Kartupeļus liek bļodā, pievieno olīveļļu un sāli un sakrata kopā.

3. 20 minūtes pirms gaļas cepšanas beigām klāt uz pannas pievieno kartupeļus un cep, kamēr gatavi, 5 minūtes pirms visa izņemšanas no krāsns kartupeļiem pārber citrona miziņas un pārlaista ar 1 karoti šķidra medus.