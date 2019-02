Pagatavo karstos suši, lai tava sadzīves tehnika nenoput

Lielai daļai saimnieču un saimnieku cepeškrāsnis pēc Ziemassvētku lielās slodzes tikušas pie pelnīta atvaļinājuma, jo "cik tad var cept, vajag taču ēst arī kaut ko citu", un, iespējams, kādās mājās šī sadzīves tehnika jau noklājusies ar plānu putekļu kārtiņu. Notraus putekļus, laiks palutināt sevi ar varen' gardu našķi – karstajiem suši, kas lieliski sasildīs vēl pēdējās ziemas dienās! Neraizējies, tos pagatavot nav nemaz tik grūti, kā sākumā varētu šķist! Recepti, kā to paveikt, lasi turpinājumā!

Produktu saraksts

Ieteikums: ej veikalā ar trūkstošo produktu sarakstu pie rokas, citādi var gadīties kaut ko aizmirst, iegādāties kaut ko lieku un galu galā krietni pārtērēties.

Tev vajadzēs:

glāzi suši rīsu;

rīsu etiķi;

nori lapas vai rīsu papīru (iesācējiem labāk izvēlēties nori lapas, jo rīsu papīrs ir ļoti cimperlīgs);

sīpollokus;

svaigu gurķi

krēmsieru bez piedevām.

kūpinātu bekonu šķēlītēs;

svaigu papriku.

Protams, ar pildījumu tu vari variēt pēc sirds patikas! Izvēlies to, kas Tev, sakombinējot kopā, vislabāk garšo!

Visa pamatā – pareizi pagatavoti rīsi

Mēdz teikt, ka suši rīsu pagatavošana ir vissarežģītākā daļa visā suši gatavošanas procesā.

Pirmais noteikums, kas ir jāizpilda OBLIGĀTI, ir – rūpīgi nomazgā rīsus, ielejot bļodā aukstu ūdeni un ar rokām rīsus izburzot līdz ūdens kļūst balts. Tad ūdeni nolej un atkārto procedūru, līdz ūdens kļūst vairs tikai viegli duļķains.

Otrais noteikums – rīsu pagatavošanai nepieciešams tik daudz ūdens, cik daudz ir rīsu. Šajā gadījumā – uz glāzi rīsu glāze ūdens.

Vairāk par to, kā pagatavot perfektus suši rīsus, skaties šajā video!

Pēc tam, kad rīsi ir izvārīti un esi tos ievietojis lielā, seklā traukā atdzišanai, pievieno tiem rīsu etiķi (sāc ar 3 ēd.k. un iecilāšanas procesā pagaršo, vai ir pietiekams etiķa daudzums patīkamai rīsu garšai) un, izmantojot koka vai kāda cita materiāla lāpstiņu, uzmanīgi, maigi atdali rīsus, iecilājot etiķi. Nemaisi intensīvi, citādi sanāks ķepīga un nesimpātiska masa, ar ko grūti strādāt!

Kā rullēt suši?

Vispirms jāatzīmē, ka ir divi veidi, kā rullē suši – klasiskais, kur nori lapa ir ārpus suši ruļļa, un Kalifornijas, kur nori lapa ir ietīta iekšpusē. Bekona rullīšiem būs jāizmanto Kalifornijas paņēmiens, bet ņem vērā, ka ir svarīgi, lai rīsi būtu lipīgi ruļļa ārpusē, tādēļ neapkaisi tos ar sezamu! Kā pareizi sarullēt suši, skaties šajā video!

Svarīgs noteikums – rullējot pārcel nori lapu maksimāli cieši pie pildījuma un piespied rīsus salīdzinoši stipri, lai rullīši nejuktu ārā!

Kad suši rullis Kalifornijas stilā būs gatavs, negriez to! Saliec rindiņā sānu pie sāna vertikāli tik daudz bekona šķēlītes, lai tās veidotu "paklāju" visa gatavā ruļļa garumā un uz tā sev tuvākajā malā perpendikulāri bekona šķēlīšu virzienam uzliec suši rulli un ietin to it kā tītu nori – bekona šķēlītes pielips pie. Kad tas paveikts, sagriez rulli 6 – 8 gabaliņos.

Sadzīves tehnika – otrais uznāciens

Kad būsi sarullējis tik daudz suši, cik kārojas apēst (no šī rīsu daudzuma sanāk aptuveni 3-4 kārtīgi ruļļi), modini savu cepeškrāsni! Uzsildi to līdz 200 grādiem! Kamēr krāsns silst, cepešpannā uz cepamā papīra saliec bekona rullīšus guleniski (ar rīsiem pret pannu) un, kad tas darīts – liec izkarsēties uz 5-7 minūtēm. Bekonam pa šo laiku ir nedaudz jāapcepas, pašam rullītim – jāuzkarst, bet paprikai joprojām jābūt gana kraukšķīgai. Kad suši sasnieguši šādu stāvokli, ņem tos laukā no cepeškrāsns, nost no pannas, un pasniedz savus mājās gatavotos bekona suši ar sojas mēci, marinētu ingveru un vasabi!

Foto: Shutterstock.com

Bez cepeškrāsns nav iedomājama kārtīga saimniecība

Gribi pagatavot karstos suši, izcept pīrāgu vai māla podiņā izsautēt dārzeņus ar saldo krējumu, bet nav cepeškrāsns? Iegādājies to 1a.lv! Interneta veikalā atrodama sadzīves tehnika plašā piedāvājumā – cepeškrāsnis, tvaika nosūcēji, ledusskapji, blenderi un vēl, un vēl. Izvēlies savu lielisko virtuves palīgu un saņem to ar piegādi uz mājām! Iepazīsties ar piedāvājumu 1a.lv mājaslapā!