Par īstām itāļu picām stāsta picērijas O’Sole Mio picu meistars no Neapoles

Lai uzburtu gaisotni, kas valda jaunajā neapoliešu picērijā "O’Sole Mio" nevajag daudz – picas garozas kraukšķīgums jaucas ar malkas krāsns sprakšķēšanu un, lai patiesi sajustos kā filmā, picaiolo Alčido, darbojoties virtuvē, dungo itāļu dziesmas. Picu meistars Alčido Langella (Alcido Langella) jeb pizzaiolo, kā īsti zinātāji mācēs teikt ir no Neapoles, kur picu cepšanas meistarklasi sācis apgūt jau 17 gadu vecumā. Visas picu receptes ir saņemtas mantojumā gadu laikā strādājot pie dažādiem picu meistariem Neapolē. "O’sole Mio" picērija ir labu draugu sapņa piepildījums – autentiska neapoliešu picērija tepat Rīgā. Neskatoties uz grūtajiem apstākļiem restorānu nozarē, "O’Sole Mio" ir atvēries tieši šogad, jo piedāvā picu cienītājiem baudīt gan uz vietas, gan pasūtīt picu uz mājām, izmantojot lietotni "Wolt".

Lai sagatavotos darbam, meistara diena sākas ļoti agri, jo atšķirībā no citām picērijām, "O'Sole Mio" picas tiek ceptas malkas krāsnī. Tas nozīmē, ka tā laikus jāiekurina un jāsagatavo perfektā temperatūra. Tā kā uz krāsns nav termometra, tās karstums tiek pārbaudīts, ieberot krāsnī sauju miltu – ja tie sprakšķ, tad būs par karstu. Tomēr picu meistaram ir vairāk nekā 30 gadu pieredze, un viņš krāsns temperatūru spēj teju sajust arī pats. Rīts turpinās ar otru svarīgāko itāļu picas sastāvdaļu – produktu sagatavošanu.

Pareizo produktu izvēle un sagatavošana ir ļoti nozīmīga, ja ir plānots uzcept patiesi autentisku neapoliešu picu. Alčido itāļu picu salīdzina ar amatniecisku izstrādājumu, teju vai mākslas darbu, kura radīšanai nepieciešama pieredze un centība. Ir jāzina, kuras sastāvdaļas izmantot un, kā tās labi līdzsvarot. Picu meistars jokojoties iesaistās arī globālajā diskusijā par ananāsiem uz picas, norādot, ka ananāsam uz picas vietas nav, jo tad tā vairs nav pica.

Picaiolo stāsta, ka picu autentisku padara ne tik ļoti izejvielu izcelsme, bet to svaigums un veids, kā tās ir apstrādātas. Protams, tam ir izņēmumi, jo nekas nevar aizstāt īstu itāļu prošuto krudo jeb vītināto šķiņķi. To meistars pasūta no paziņas Itālijā, bet, piemēram, tomāti, baziliks un citas sastāvdaļas tiek iegādātas pēc iespējas svaigākas no vietējiem ražotājiem. Neatsveramas itāļu picās ir arī picas mērces, kuras Alčido gatavo pēc tradicionālajām receptēm no svaigām sastāvdaļām. Nav pieļaujams izmantot "burciņu" produktus.

Picērija no tradīcijām nenovirzās, līdz ar to piedāvājumā ir 19 tradicionālās neapoliešu picas. Varam sajusties kā Neapoles vēsturiskajā centrā, izbaudot tādas klasiskās picas kā "Capricciosa", "Diavola", "Napoli" un daudzas citas. Tāpat saldummīļiem Itālijas ceļojumu paildzinās iespēja nogaršot tradicionālo tiramisu.

Kā jau jebkurā itāļu virtuvē "O'Sole Mio" piepilda smiekli un kopēja mīlestība pret ēdiena gatavošanu. Alčido Langellas lielākais prieks ir atstāt picas cienītājus laimīgus un apmierinātus un ar smaidu sejā. Izrādās, ka lai nonāktu Itālija, nav jāceļo, bet ir jāapēd "O'Sole Mio" pica!

Picērija O’Solo mio - Dzirnavu iela 72, Rīga