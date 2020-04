Pats sev šefpavārs: vienkārši un garšīgi ēdieni iepriecinās pašizolācijas laikā

Piespiedu mājās palikšana daudzus no mums provocē uz nesankcionētiem reidiem pie ledusskapja ēdamā meklējumos. Tam par iemeslu ir nevis izsalkums, bet drīzāk stresa un uztraukuma līmenis, kura dēļ nepārtraukti gribas šokolādi, pēc tam ābolu pīrāgu un tad vēl pa virsu pankūkas ar iebiezināto pienu.

Mēs nekādā gadījumā nenoliedzam, ka našķi labvēlīgi ietekmē laimes sajūtu, drošību un komfortu. Tajā pašā laikā ar saldumiem vien tālu neaizbrauksi: organisms agri vai vēlu sāks signalizēt par to, ka trūkst enerģijas. Un tas nozīmē, ka jāparūpējas par sabalansētu uzturu, kurā ir pietiekami daudz vitamīnu un mikroelementu.

Ir skaidrs, ka pareizs uzturs – tas ir liels izaicinājums, un dažreiz vienkārši beidzas fantāzija un no jautājuma "ko lai tādu pagatavotu?" var iekrist depresijā. Lai nedaudz atvieglotu jums dzīvi, kopā ar produktu piegādes servisu produktupiegade.lv, kuru pārrauga uzņēmums "Rodans", esam piemeklējuši dažas vienkāršas receptes, kas iepriecinās jūs ne tikai ar patīkamu garšu, bet arī ar pagatavošanas vienkāršību.

Augļu salāti

Daudzi no mums stresa situācijās sāk pārmērīgi ēst saldumus. Ja organisms izmisīgi lūdz našķus, piedāvājiet viņam augļu salātus. Smadzenes būs gandarītas un nomierināsies, saņemot savu porciju glikozes, imūnā sistēma saņems vitamīnu lādiņu, bet jūs izbaudīsiet daudzveidīgas garšas.

Ja jums mājās ir banāni, apelsīni, āboli un bumbieri, var teikt, ka deserts jau ir gatavs. Augļu salātu skaistums ir tajā, ka to pagatavošana neprasa pilnīgi nekādas īpašas prasmes. Turklāt nav kādas īpašas receptes, nav nekādu "drīkst" vai "nedrīkst", jo šo kokteili no augļiem ierobežo tikai jūsu fantāzija. Tomēr, ja gribas saņemt īpašus norādījumus, tad tie ir tikai divi. Pirmais: ja jūs plānojat pievienot salātiem žāvētus augļus, tad tos vēlams iepriekš ielikt ūdenī uz pāris stundām. Otrais: izlieciet sasmalcinātus augļus salātu bļodā kārtu pēc kārtas, pārklājot katru no tām ar jogurtu. Bet var arī vienkārši visu pārliet ar jogurtu un samaisīt. Voila!

Noslēpums no šefa: ja nevienam jūsu ģimenē nav alerģijas pret riekstiem, tad pēc tam, kad jūs samaisīsiet salātus, tos var pārkaisīt ar valriekstiem, kas piešķirs ēdienam mazliet pikantuma.

Kas būs nepieciešams augļu salātiem:

Banāni – 1 gab.

Kivi – 1 gab.

Apelsīns – 1 gab.

Ābols – 1 gab.

Bumbieris – 1 gab.

Augļu jogurts – 2 gab.

Žāvētas aprikozes – 2 gab.

Rozīnes – 20 gab.

Salāti ar avokado un olu

Dažus ēdienus gatavot ir tik vienkārši, ka pat kauns. Šķiet, ka salāti ar avokado un olu — tieši no šādiem variantiem. Vajag tikai sagriezt visas sastāvdaļas kubiciņos, bet vārītas olas var saspaidīt ar dakšiņu. Pievienojiet pēc savas gaumes sāli, piparus vai kādas garšvielas, piemēram, "Provansas zaļumus". Salātu pārlej ar trekno krējumu vai vēl labāk ar nesaldu jogurtu, un jūsu pusdienas vai vēlās brokastis ir gatavas.

Noslēpums no šefa: īpaši patīkami, ka šāda veida salātus var viegli uzsmērēt uz maizes. Uztaisiet no baltmaizes vairākus tostus un izlieciet pa virsu salātus ar avokado. Ja tam visam pievieno svaigi spiestu sulu, tad izdosies lieliska, ar vitamīniem uzlādēta uzkoda.

Kas būs nepieciešams salātiem:

Avokado – 2 gab.

Vārītas olas – 4 gab.

Gurķis vidējais – 2 gab.

Skābais krējums vai jogurts

Sāls, pipari – pēc garšas

Spageti ar Boloņas mērci

Neskatoties uz to, ka neviens no mums tagad nevar izbaudīt kapučīno tasīti Itālijas kafejnīcā (starp citu, vai zinājāt, ka Itālijā neviens nedzer kapučīno pēc pulksten 11 no rīta?), mēs vienalga varam pievienot savai dzīvi mazliet "dolce vita" garšu. Bezgalīgi lieliskā itāliešu virtuve piedāvā daudz un dažādu recepšu, kas ir diezgan vienkāršas izpildījumā, tāpēc tās viegli var pagatavot jebkurā virtuvē no tā, kas ir ledusskapī.

Viens no tādiem ēdieniem – spageti ar Boloņas mērci. Mērcei ir nepieciešami sīpoli, selerijas, burkāni, divu veidu maltās gaļas (liellopa un cūkgaļas vienādās proporcijās), tomāti savā sulā un 3 ķiploka daiviņas. Iespējams, ne katrā ledusskapī ir selerijas, bet pat bez tā mērce sanāks brīnišķīga, lai arī ne gluži klasiskā.

Sākumā ir jāpagatavo dārzeņi – tos smalki sagriež vai sarīvē, pēc tam apcep olīvu eļļā. Dārzeņi jāpievieno pēc kārtas – vispirms sīpolus, pēc brīža selerijas un pašās beigās, pēc pāris minūtēm, burkānus. Kad dārzeņi kļūst mīksti, tos noņem no uguns un uz laiku atstāj "atpūsties".

Tad ņemam malto gaļu un apcepinām atsevišķi no dārzeņiem. Tajā pašā laikā var likt uz plīts vārīt spageti. Kamēr spageti vārās, ir nepieciešams sajaukt gaļu ar dārzeņiem, pievienot tomātus un vārīt uz nelielas uguns apmēram stundu, bet pašās beigās pievienot mērcei ķiplokus.

Noslēpums no šefa: nejauciet mērci kopā ar spageti. Vispirms izlieciet uz šķīvja pastu un lieciet mērci pa virsu. Tā sanāks daudz garšīgāk.

Kas ir nepieciešams spageti ar Boloņas mērci:

Spageti – 300 gr.

Sīpols – 1 gab.

Selerijas – 1 kāts

Burkāni – 1 gab.

Maltā gaļa un liellopu gaļa – 200 gr.

Maltu cūkgaļa – 200 gr.

Tomāti savā sulā – 1 burka

Ķiploki – 3 daiviņas

Mēs būsim priecīgi, ja šīs vienkāršās receptes palīdzēs dažādot jūsu ēdienkarti. Jūs varat pasūtīt sastāvdaļas šiem un jebkuriem citiem ēdieniem vietnē www.produktupiegade.lv.

