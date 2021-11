Tradīcijas un divi miljoni nažu dienā: 'Tramontina' kvalitātes stāsts

Nekas nelīdzinās gardai maltītei ģimenes un draugu lokā, kas pagatavota kvalitatīvos un skaistos traukos ar parocīgiem aksesuāriem un galda piederumiem, padarot kopā būšanu pie galda par neaizmirstamu emociju, garšu, smaržu un krāsu buķeti. Trauku un virtuves piederumu zīmols "Tramontina" piedāvā visu, kas šādiem mirkļiem nepieciešams, jo savu vairāk nekā gadsimtu izkopto arodu nodod no paaudzes paaudzē.

Brazīlijā dzimušais zīmols "Tramontina" šogad svin 110. jubileju, un tā teicamā reputācija un produkcijas kvalitāte tiek novērtēta visā pasaulē. Vairāk nekā 12 tūkstoši darbinieku, saliedētas profesionāļu komandas, cieņa pret dažādību un atšķirību – tas viss turpina zīmola "Tramontina" iedvesmojošo stāstu mūsdienās kopumā vairāk nekā 120 pasaules valstīs.

Latvijā atrodas jau 13. uzņēmuma distribūcijas centrs, kas nodrošina arvien pieaugošo pieprasījumu visā Baltijas tirgū, garantējot bezkompromisa pasaules līmeņa kvalitāti.

"Mūsu zīmols šogad svin jau 110 gadu pastāvēšanas jubileju. Šo apaļo skaitli mēs nebūtu sasnieguši bez jūsu atbalsta, tāpēc vēlamies pateikt lielu paldies visiem, ka tik ilgi esat kopā ar "Tramontina"! Svinību laikā Latvijas lielākajos veikalos mūsu sortiments būs pieejams ar 25% atlaidi. Paldies ikkatram no jums par atzinību, uzticību un sadarbību!" Linda Rode, "Tramontina" vadītāja Latvijā.

Tramontina ģimenes stāsts

Brazīlijas nacionālā lepnuma "Tramontina" stāsts aizsākās 1911. gadā, kad Brazīlijas dienvidu pilsētiņā Karlosbarbozā uz dzīvi apmetās itāļu imigrantu dēls Valentīns Tramontina un viņa sieva Elīza. Tur jaunais pāris atvēra nelielu kalēja darbnīcu, kur nodarbojās ar sadzīviskiem labojumiem, darināja zirgu pakavus un nažus.

Pēc Valentīna nāves 1939. gadā ģimenes uzņēmuma vadības grožus savās rokās pārņēma Elīza, kura uzsāka rūpīgu un mērķtiecīgu darbu gan ražošanas standartu, gan produktu kvalitātes uzlabošanā. Savukārt pēc 10 gadiem uzņēmumu pārņēma Elīzas un Valentīna dēls Ivo ar savu kolēģi Rui Skomazonu.

Arvien ceļot savu kvalitātes latiņu, cauri laikiem uzņēmums kļuva par zīmolu "Tramontina" un pamazām iekaroja gan ASV, gan Eiropas un citu valstu tirgu. Nu ar savu zili balto logotipu un saukli "Kvalitatīvas preces kopš 1911. gada" no paaudzes paaudzē nodotais uzņēmums ir vispasaules simbols tradīcijās balstītai kvalitātei, inovācijām un teicamam dizainam.

Kopumā tie ir vairāk nekā 22 tūkstoši dažādu preču vienību: virtuves piederumi, trauki gatavošanai – pannas un katli, galda piederumi, specializēti galda piederumi bērniem, servēšanas produkti u.c. no augstākās kvalitātes nerūsējošā tērauda. Jo nekas nav gardāks par mājās gatavotu ēdienu!

Divi miljoni nažu dienā un neatkārtojama kvalitāte

Viens no lielākajiem "Tramontina" lepnumiem plašajā preču klāstā ir naži. Un kā nu ne – tieši ar tiem sākās šī uzņēmuma stāsts! Mūsdienās "Tramontina" ir viens no lielākajiem nažu ražotājiem pasaulē, ik dienu izgatavojot divus miljonus nažu.

Kas šos nažus padara tik īpašus? To vairāk nekā gadsimta laikā noslīpētā izgatavošanas metode, kas nodrošina nevainojamu asumu. "Tramontina" nažu asmens griešanas malas biezums ir trīs reizes mazāks nekā standarta nažiem, un šo nažu izgatavošanas tehnoloģija tiek nodota mantojumā, tāpēc to nav iespējams atdarināt.

Nažu asmeņi tiek izgatavoti no dažāda veida nerūsējošā tērauda, ko "Tramontina" ir uzlabojis ar daudzpakāpju termisko apstrādi, lai tas nebūtu tik mīksts un nezaudētu asumu kā citu uzņēmumu produkcija.

Īpašu uzmanību plašajā produkcijas klāstā noteikti jāpievērš arī pannām un katliem, kas ir izgatavoti no tiem pašiem unikālajiem izejmateriāliem, no kuriem gatavo teicamos nažus. Ēdiena gatavošanai paredzēto trauku termoakumulējošā pamatne tiek darināta no trim slāņiem, kurus savieno ar īpašu presēšanas metodi zem 3 tūkstošu tonnu liela svara, lai starp slāņiem nebūtu spraugu vai dobumu. Tādējādi tiek panākta vienmērīga temperatūras izplatīšanās un uzturēšana, kas izslēdz ēdiena piedegšanu, kā arī ieekonomē elektroenerģijas patēriņu.

Turklāt, gatavojot šādos traukos, nav nepieciešams izmantot tik daudz eļļas un ūdens kā ierasts, tāpēc maltītes ir sulīgākas un vitamīniem bagātākas, jo produkti labāk saglabā vērtīgās uzturvielas. Un – kas ne mazāk svarīgi – šādi trauki ir ilgtspējīgs ieguldījums jūsu saimniecībā, jo to kalpošanas ilgums ir krietni vien lielāks nekā līdzīgiem konkurentu ražojumiem.

Plašāka informācija par svētku kampaņu atrodama tramontinadienas.tramontina.lv.