'airBaltic' aizkulisēs: kā maltīte nonāk uz lidmašīnas klāja 

Ik dienas lidostā "Rīga" darbojas astoņi "LSG Sky Chefs" kravas to, kas transportē ēdienu no lidostas virtuves uz lidmašīnām. Tā kā viens no aviācijas nozares atslēgvārdiem ir precizitāte, arī ēdiena piegāde ir skrupolozi plānots process, kam perfekti jāiekļaujas lidmašīnas sagatavošanā nākamajam lidojumam – nekas nedrīkst kavēties, jo tad ķēdītes reakcijā var aizkavēties citi starp reisiem veicamie darbi.

Maltīšu piegāde lidmašīnām norit 24/7, pielāgojoties lidojumu grafikiem un pasūtījumiem. "LSG Sky Chefs" pārstāvju aplēses liecina, ka dienā lidostas "Rīga" virtuvē viņi sagatavo un izvadā trīs arpus tūkstošus maltīšu, un maltīšu piegādes procesā uz lidmašīnām dienā ir iesaistīti vairāk nekā 50 cilvēku.