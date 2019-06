Situācija šodien ir mainījusies. Tagad, kā uzsver “LSG Sky Chefs” pārstāvji, aviācijas pasaulē visi ir sapratuši, ka šāda konkurence nenesīs augļus. Mūsdienās lidsabiedrības cīnās par to, lai par vislabāko cenu piedāvātu vislabāko pakalpojumu, un arvien vairāk un vairāk saviem pasažieriem piedāvā atbilstoši katra iespējām un vēlmēm pašiem izvēlēties, ko tieši viņi vēlas saņemt. Tāpēc globāli ēdiena kvalitāte atkal uzlabojas un lidmašīnā ir iespējams baudīt arī restorāna cienīgu maltīti.



Saknes mītam par to, ka lidmašīnā ēdiens nevar būt tik gards kā tas, ko baudām uz zemes, sakņojas ne tikai industrijas attīstības līkločos, bet arī zinātnē – jo augstāk cilvēks atrodas, jo sliktāk darbojas garšas receptori. Lidmašīnā spiediens stabilizējas apmēram tādā līmenī, it kā cilvēks būtu uzkāpis kalnos divu kilometru augstumā, un tas, kas uz zemes ir perfekti sālīts un izcili pagatavots, lidojumā var šķist bezgaršīgs un sauss. Protams, to zinot, pavāri, izstrādājot ēdienkartes un gatavojot maltītes, ar to rēķinās un, starp citu, arī paši dodas lidojumos, lai varētu pilnvērtīgi nogaršot ēdienu tādu, kādu to saņems pasažieri.