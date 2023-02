Ne katram jauns vai pat lietots elektromobilis ir pa kabatai, turklāt lielākie autoražotāji sola, ka līdzīgu gabarītu un veiktspējas elektromobilis un iekšdedzes automobilis cenas paritāti sasniegs ap 2025. gadu. Tomēr kā vidutājs ceļā no iekšdedzes dzinēja automobiļa uz simtprocentīgu elektromobili ir hibrīds, kas apvieno abu piedziņas tipu priekšrocības.



Tieši šādu risinājumu izvēlējies tehnoloģiju entuziasts Kristaps Skutelis, kurš lielu dīzeļmotora apvidus automobili aizstājis ar ekonomiskāku un ekoloģiski tīrāku hibrīdu. “Mans “Mitsubishi Pajero”, kā jau lietots auto, sāka jukt un brukt, tādēļ pieņēmu lēmumu mainīt to uz ko citu. Būtisks priekšnoteikums bija, lai auto būtu gabarītos mazāks un ekspluatācijā lētāks, jo apvidnieks iepriekš tika izvēlēts ar domu, ka ar to biežāk nobraukšu no asfalta, bet beigu beigās trīs gadu laikā tas tika izdarīts vien pāris reižu,” stāsta Skutelis.



Tāpat viņam svarīgi bijis vairs neatgriezties pie dīzeļa dzinēja ar tā tipiskajām tehniskajām problēmām, kuras autoservisā ir dārgi risināt. “Latvijā nav diez ko plaša benzīna automobiļu izvēle otrreizējā tirgū, tādēļ redzeslokā nonāca hibrīds. Jā, tika aplūkota arī elektromobiļa opcija, bet lietoto auto tirgū moderno tehnoloģiju un spēju elektromobiļi vēl bija ārpus mana plānotā budžeta,” skaidro tehnoloģiju entuziasts.



Ar hibrīda automobili Kristaps Skutelis brauc nu jau divus gadus, un pats pirmais novērotais ieguvums bija ievērojamā degvielas ekonomija. “Ja “Pajero” patērēja vidēji 11–12 litrus dīzeļdegvielas uz 100 km, tad iegādātais hibrīds vasarā patērē tikai četrus litrus benzīna uz 100 km. Tā ir būtiska izmaiņa, un šī starpība bija jūtama vēl laikā, kad degviela nemaksāja divus eiro litrā. Tādēļ jo īpašs ieguvums bija izjūtams, kad ievērojami pieauga degvielas cenas. Turklāt par viena iepriekšējā džipa riepas cenu šim hibrīdam varu nopirkt gandrīz veselu riepu komplektu, jo šim spēkratam riteņi ir mazāki un riepas šaurākas,” gandarījumu par savu lēmumu pauž Skutelis, īpaši ņemot vērā šobrīd pieaugušo dzīves dārdzību.