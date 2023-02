"Runājot par saules paneļu popularitāti, esam tādā pašā līmenī kā Vācija, jo tas ir ērti, vienkārši un nav dārgi, taču, ja paskatāmies uz vēja iekārtām, tad redzam, ka vēju kā atjaunīgo energoresursu izvēlas ļoti maz, lai gan atbalsts ir pieejams gan saules, gan vēja enerģijai. Kāpēc tā? Jo vēja enerģijas gadījumā ir virkne ierobežojošu apstākļu, kas jāņem vērā, sākot jau no cenas un uzstādīšanas specifikas un beidzot ar to, ka vēja enerģētiskās iekārtas nav iespējams un arī nedrīkst uzstādīt visur. Dārgāka ir ne vien pati iekārta, bet arī ierīkošana un apkope, turklāt bieži vien ir nepieciešamas papildu atļaujas no būvvaldes," skaidro Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes asociētais profesors un vadošais pētnieks Edmunds Kamoliņš.



Vēja elektroenerģijas ražošanā mājsaimniecībām pamatā izšķir divu veidu vēja enerģētiskās iekārtas: propellertipa ar horizontālo asi un lēngaitas ar vertikāli izvietotu asi . Jau pats nosaukums daļēji pasaka priekšā attiecīgās iekārtas īpatnības – propellertipa vēja enerģētiskā iekārta ir jaudīgāka un tās darbībai ir nepieciešams laminārs vējš (vienvirziena), līdz ar to tā ir piemērota lauku reģioniem, savukārt lēngaitas vēja enerģētiskā iekārta ar vertikālo asi ir klusāka, mazāk jaudīga, jo palielinoties tās jaudai būtiski palielinās vējrata kopējā masa, un tā vairāk piemērota arī turbulentai vēja plūsmai (nevienmērīga, no dažādiem virzieniem), kāda ir apdzīvotās vietās ar kokiem, ēkām un citiem objektiem, kas vēja plūsmu šķeļ. Ir iegādājamas arī pavisam mazas un primitīvas vēja enerģētiskās iekārtas, ar jaudu līdz 100 W – tās vairāk paredzētas mazu elektroierīču uzlādei, bet ne enerģijas ražošanai mājsaimniecībai.



Kā skaidro Kamoliņš – pirms apsvērt domu par vēja enerģētiskās iekārtas ierīkošanu, jāpievērš uzmanība diviem aspektiem: vēja potenciāls konkrētajā vietā un vēja intensitāte : "Ja mēs runājam par mazajām vēja enerģētiskajām iekārtām apdzīvotās vietās, tad diemžēl augstums, kādā ir iespējams šīs iekārtas uzstādīt, ir neliels – 10 m vai pat mazāk. Un šādā augstumā apkārt atrodas gan koki, ēkas un citi objekti, kas lamināro plūsmu padara turbulentu, līdz ar to iekārtas efektivitāte krasi samazinās. Tāpēc arī teorētiskie dati, kurus var ielikt formulā un izrēķināt potenciālo vēja enerģijas ieguvumu, praksē izskatās pavisam citādi. Savukārt, runājot par vēja intensitāti, – katru gadu tā var mainīties pat par 30%. Būtisks aspekts ir arī fakts, ka vēja enerģētiskās iekārtas bieži vien nav projektētas Latvijas vēja ātrumam, kura vidējie parametri ir diezgan zemi. Lielākoties vēja ātrums ir 3-3,5 m/s vai arī vēja plūsma nav lamināra – praksē tas nozīmē, ka vēja iekārta darbojas, bet neko īsti neražo, jo šīm iekārtām ir nepieciešama enerģija arī pašam kontrollerim un invertoram. Tāpēc būtu svarīgi veikt priekšizpēti un analīzi – uzstādīt anemometru un izmērīt vēja ātrumu kādā konkrētā laika periodā. Ideālā gadījumā gadu."