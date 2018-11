Ne tikai gardumos: septiņas idejas, kur vēl mājās izmantot kanēli

Ir pienācis tas gada mēnesis, kad nopirkto un maz izmantoto kanēli var godam celt ārā no skapīša, lai ne tikai radītu Ziemassvētku smaržas, bet arī dažādus garšīgus ēdienus. Kur vēl pielietot kanēli, kad idejas jau ir izsmeltas, iedvesmojies no "Delfi Dom&Sad".

Piešķir virtuvei burvīgu aromātu, kas virmos pa visu māju. Pirms viesi ierodas, var izvārīt gardu un sildošu dzērienu, kur viena no sastāvdaļām būs kanēļa standziņas. Neatkārtojamā smarža mājā būs garantēta! Varbūt jau jāsāk atklāt karstvīna sezona? Šeit un šeit atradīši kārdinošākās karstvīna receptes, bet šajā rakstā varēsi smelties receptes 11 spēcinošiem dzērieniem, kas palīdzēs ātri sasildīties un uzveikt saaukstēšanos.

Kanēlis var būt arī lielisks palīgs, lai mazinātu insekta koduma vietas, norāda portāls. Nepieciešams sajaukt vienu tējkaroti medus ar vienu tējkaroti kanēļa, bet pēc tam šo smēri uzziest uz koduma. Tā mazināšoties nieze, skaidro portāls.

Tāpat kanēlis var būt palīgs cīņā pret kodēm. Auduma maisiņos var salikt aromātu kombināciju - kanēli, lavandu un rozmarīnu, bet pēc tam tos jānovieto tuvāk apģērbam, kuru vēlaties pasargāt no kodēm. Kā brīdina portāls, šī metode ir tikai preventīvs pasākums! Ja ar šo nav līdzēts, tad šajā rakstā varēsi atrast efektīvas metodes nešpetno lidoņu iznīdēšanai.

Foto: Shutterstock

No kanēļu standziņām var izveidot arī aromātiskas sveces. Atliks vien kanēļu standziņas aptīt ap sveci (skatīt titulbildē). Kanēlis gan nedegs, bet sveces degšana palīdzēs izplatīt burvīgu aromātu pa visu telpu. Kā izdekorēt sveci ar kanēļa standziņām, lasi šeit.

Ja mājā vai dārzā ir savairojušās skudras, tās vari apkarot ar kanēli. Kā skaidro portāls, skudrām it nemaz nepatīk kanēlis. Kanēli var izbērt uz skudru taciņām, ejām un citviet, kur tās mēdz rosīties. Šeit varēsi atrast vēl pāris tautas padomus, kas palīdzēs cīņā pret nevēlamajiem kukaiņiem.

Mājā ar kanēli var novērst arī nepatīkamos aromātus. Kā iesaka "Dom&Sad", nepieciešams kanēļa standziņas uzlikt uz cepampannas, ievietot to cepeškrāsnī un sildīt 250 grādu temperatūrā. Cik ilgi to darīt - tas atkarīgs no nepatīkamo aromātu stipruma. Īpašos gadījumos kanēli var cepeškrāsnī novietot pat uz vienu stundu.

Visai neierastu paņēmienu, kas palīdzēs mājoklī ienest kanēļa smaržu, var veikt ar putekļusūcēju. Nepieciešams pāris karotītes ar kanēli izbērt uz grīdas, bet pēc tam tās sasūkt ar putekļusūcēju. Visa istaba smaržos pēc kanēļa un Ziemassvētkiem.