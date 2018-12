Vecmāmiņa no Velsas iztērē 16 tūkstošus eiro, lai izgreznotu mājokli ar 2000 rotājumiem

Kāda aizrautīga vecmāmiņa no Velsas četrus mēnešus veltījusi tam, lai pie sava mājokļa griestiem piekarinātu 2000 eglīšu bumbiņas, kuru vērtība lēšama ap 15 tūkstošiem bitu sterliņu mārciņu (aptuveni 16 tūkstoši eiro).

Kā vēsta "Cater News", 76 gadus vecā Silvija Poupa svētku bumbuļus sāka kolekcionēt pirms divām dekādēm, kad mazāku kolekciju pamanījusi draugu mājās. Tieši tas kalpojis par iedvesmu, lai radītu savu Ziemassvētku rotājumu kolekciju.

Skaistie bumbulīši rūpīgi glabāti un krāti 19 gadu garumā. Jau vasaras beigās un septembra sākumā māja tiek lēnām ietērpta Ziemassvētku noskaņās, jo kolekcija tiek uzmanīgi piestiprināta pie mājokļa griestiem, lai jau decembrī visi rotājumi būtu piestiprināti. "Es patiešām izbaudu bumbulīšu kāršanas procesu savā mājoklī," piebilst 76 gadus vecā kundze. "Es nevienam netļauju to darīt manā vietā, pat tad, ja man to katru gadu paliek darīt arvien grūtāk. Mana ģimene parasti par to sadusmojas, ka es neatļauju palīdzēt, bet tas ir mans mazais hobijs, tāpēc es izbaudu šo laiku un procesu."

Foto: Caters News/Scanpix/LETA

Viņa gan pieļauj, ka pasaulē noteikti ir kāds, kurš varētu pārspēt viņas rotājumu kolekciju, bet viņa uzskata, ka Apvienotajā Karalistē ir topa augšgalā. "Es nedomāju, ka valstī vēl kādam citam ir kaut kas līdzīgs manai kolekcijai," pārliecināta ir rotājumu kolekcijas īpašniece.

Silvija rotājumus iegādājusies ne tikai Apvienotajā Karalistē, bet arī citās valstīs. "Eglīšu bumbiņas man ir no Holandes, Maltas, Ņujorkas, Prāgas, Lasvegasas un Kaimanu salām," atklāj kundze. Viņas kolekcija svārstās no lētām bumbiņām līdz ļoti dārgām eglīšu bumbām. Piemēram, kundzes kolekcijā ir bumbiņa, kas maksā 85 sterliņu mārciņas (aptuveni 94 eiro), bet citām cenas svārstās no 20 sterliņu mārciņām līdz pat 60. Pirmajā gadā, kad viņa sākusi kolekcionēt bumbiņas, Silvija sakrājusi 60 rotājumus, bet kolekciju papildinājusi katru reizi, kad braukusi ceļojumos uz kādu valsti. Tāpat kolekciju palīdz papildināt arī viņas tuvinieki.

Krāšņie rotājumi mājoklī paliek nenovākti līdz pat martam, bet tad gan tie visi tiek rūpīgi noņemti, lai jau pēc dažiem mēnešiem smalko darbiņu sāktu no jauna. Process prasa lielu atbildību, jo visas bumbiņas ir kārtīgi jāiesaiņo, lai tās nesaplīstu. Kā ziņo "Cater News", vecmāmiņa dārgākās bumbiņas iesaiņo dubultā, kā arī noliek īpaši drošā vietā. Tiesa, katru gadu lielās kolekcijas dēļ nākas arī atjaunot griestu segumu, jo tas viss ir ar maziem caurumiņiem.

Video ieskats vecmāmiņas iespaidīgajā kolekcijā: