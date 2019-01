Filmēt tualetes uzkopšanu – apgriezienus sociālajos tīklos uzņem mājas tīrīšanas popularizēšana

Jauns trakums pārņēmis sociālos tīklus, kur aktīvi tiek popularizēta mājas tīrīšana ar video un foto fiksācijām, piemēram, pat tualetes uzkopšana, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Kā vēsta medijs, tīrīšana ir viens no lielākajiem trendiem sociālajos tīklos 2018. gadā, un tas šogad, visticamāk, turpinās savu uzvaras gājienu. Tīrīšanai pat Instagram ir izveidots tēmturis #cleaningobsessed. Tāpat medijs lēš, ka 2019. gadā straujos tempos kāps tīrīšanas produktu pārdošana.

BBC skaidro, ka šo aktīvi popularizē Instagram zvaigznes jeb tā sauktie influenceri, kuriem ir tūkstošos mērāms sekotājus skaits. Influenceri ievieto savos profilos foto, video vai īsos stāstus (storijus), kuros uzkopj māju, kā arī reklamē dažādus iecienītus tīrīšanas produktus vai rīkus. Tieši tas ir viens no iemesliem, kas pamudina sekotājus iegādāties izcili noreklamēto produktu.

Piemēram, uzņēmuma "B&M" menedžere Lorna Makdonalda skaidroja, ka šādi var veicināt pārdošanas apjomu, jo iepirkšanās parastos veikalos sāk zaudēt savu aktualitāti. Uzņēmuma pārstāve arī novērojusi zināmu tendenci, proti, pēc tam, kad influencere @MrsHinch ar vairāk nekā 1,4 miljoniem sekotāju lielu pulku savā profilā ievietojusi tīrīšanas uzņēmuma "Minky" produktus, uzņēmuma pārdošanas apjoms sācis kāpt.

Medijs arī uzrunājis 27 gadus veco ārsti Keitiju Kolvelu no Ziemeļīrijas, kura ļoti aizraujas ar mājas tīrīšanu. "Apkaunojoši, bet es stundām ilgi pavadu laiku sociālajos tīklos, lai vērotu to, kā sociālo tīklu influenceri tīra," atzinusi Keitija. Viņa arī neslēpj, ka ar tīrīšanu aizraujas arī citi viņas draugi, kuri ar viņu runā par izmēģinātiem produktiem, kā arī dalās ar padomiem, kurus aizguvuši no sociālo tīklu zvaigznēm.

Par tīrīšanas fenomenu sociālajos tīklos gan ir skeptiska Ziemeļīrijas digitālās mārketinga aģentūras "Digital 24" direktore Naimha Teilore, kura pieļauj, ka šis fenomens 2019. gadā varētu pazust, jo Instagram tendences parasti ir īslaicīgas.

View this post on Instagram A post shared by Jo (@hertsdustfairies) on Jan 1, 2019 at 1:52pm PST