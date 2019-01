Piecas jaungada apņemšanās, ko īstenot mājoklī

Jaunais gads ir jāsāk ar apņemšanos – tas var būt ne tikai solījums sev vairāk sportot, bet arī ar nodomu darīt citas lietas, piemēram, lielāku rūpi pievērst mājoklim.

Iedvesmojoties no portāla "The Spruce," piedāvājam aplūkot sarakstu ar lietām, kurām šogad mājoklī varbūt vajadzētu pievērst lielāku vērību. Turklāt – tās var iekļaut arī savā apņemšanās lietu sarakstā.

Pakāpeniska telpu tīrīšana. Janvāris ir īstais laiks, lai mājoklī īstenotu lielo uzkopšanu. Portāls "The Spruce" rosina mājas tīrīšanu sākt pakāpeniski, piemēram, ar visnetīrāko telpu līdz tādai, kurai vien nepieciešams pāriet pāri ar lupatiņu. Šāda mājokļa tīrīšana nebūs haotiska, bet saplānota.

Kas ir 10 tīrīšanas kļūdas, kas mājokli padara vēl netīrāku, lūko šeit.

Pēc svētkiem noteikti vajadzēs atbrīvoties no eglītes un ieplēstajiem dāvanu iesaiņojumiem. Neļauj slinkumam varu, bet ķeries klāt sūklīšiem, putekļu sūcējam un putekļu lupatiņām, lai māja atkal spīdētu un laistītos! Ja tev netīk māju tīrīt stundām ilgi, tad šajā rakstā varēsi smelties padomus, lai to varētu sakārtot un iztīrīt tikai 30 minūšu laikā.

Atbrīvojies no lietām, kas nav vajadzīgas. Katram mājoklī noteikti ir kāda lieta, kas stāv pilnīgi bez pielietojuma. Ja līdz šim neesi no tām atbrīvojies, tad janvāra sākums ir labākais laiks, lai to beidzot īstenotu. Sāc ar lietām, kuras nelieto jau gadu – tā būs vieglāk atšķirot nevajadzīgās no paturamām lietām. Tās vari nodot labdarībai, pārdot vai arī teikt ardievas uz visiem laikiem, nogādājot atkritumu kastēs.

Mājokļa revīzijas padomus vari apskatīt šajā rakstā.

Ziedo labdarībai. Kad būsi veicis lielo mantu revīziju, tad izšķiro mantas vai apģērbus, kuras nodosi labdarībai. Noteikti, ka šīs lietas būs kādam nepieciešamas vairāk! Tikai atceries, ka labdarībai jānodod tīras, izmazgātas un nesaplēstas lietas.

Šeit vari atrast sarakstu ar iestādēm visā Latvijā, kur var ziedot mantas.

Mājoklī nest grieztos ziedus. Protams, šis padoms var izklausīties visai jokains, bet, kā norāda portāls, tad jūs būsiet pārsteigti, cik lielu ietekmi mājoklī var radīt grieztie ziedi. Turklāt – tas ir arī viens no lētākajiem telpu pārvērtību veidiem, kā arī ziedi uzlabos garastāvokli un mājoklī radīs omulīgāku atmosfēru. Tikai atceries, ka daži no grieztajiem ziediem var būt nāvējoši mājdzīvniekam.

Šajā rakstā vari plašāk izlasīt par bīstamajiem augiem dārzā un telpaugiem, kurus labāk baudīt tikai ar acīm.

Plānošana. Lai labāk un efektīvāk veiktu darbus – neaizmirsti tos pierakstīt vai saplānot! Izmanto aplikācijas mobilajā telefonā, līmlapiņas, plānotāju vai tāfeli, kur pieraksti visu svarīgo. Ja nepieciešams, tad pievieno klāt arī izpildes termiņus, lai nedaudz turētu sevi rāmjos, nevis aizbildinātos ar frāzi – varu to izdarīt vēlāk.