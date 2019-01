Jaunās izmaiņas tvaika nosūcēju lietošanā: VUGD saņēmis jau 30 sūdzības

Jaunā Ugunsdrošības noteikumu prasība par tvaika nosūcēju pievienošanu dabīgās ventilācijas kanālam skar daudzus namīpašniekus, kuriem mājās ir gāzes plītis. Proti, ar 1. janvāri spēkā stājusies prasība, kas aizliedz virtuvē virs gāzes plīts novietotos tvaika nosūcējus ievadīt ventilācijas šahtās. Tomēr šādas pārbūves veiktas daudzos mājokļos, kas nu ir nelikumīgi.

Jaunā prasība aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu (tvaika nosūcēju), ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvji savā izplatītajā paziņojumā atgādina – ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un uzturēšana. Taču, ja gadījumā pārkāpums tiks konstatēts, tad par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu fiziskajām personām uzliks naudas sodu no 30 līdz 280 eiro, juridiskajām personām — no 200 līdz 2400 eiro, liecina Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants.

"VUGD saistībā ar iespējamu ugunsdrošības prasību pārkāpumu attiecībā uz ventilācijas nenodrošināšanu daudzdzīvokļu mājās kopš 2019 .gada 1. janvāra, kad stājās spēkā Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 89.10.apakšpunkts, saņēmis jau ap 30 sūdzībām," piebilst VUGD pārstāve Inta Palkavniece, "savukārt 2019. gadā plānotās ugunsdrošības pārbaudes objektos tiek veiktas saskaņā ar apstiprinātajiem ugunsdrošības pārbaužu plāniem."

VUGD pārstāve atzīmē, ka 2018. gadā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas veiktas apmēram 1065 ugunsdrošības pārbaudes (2017. gadā – 991), bet kopumā 2018. gadā objektos veiktas apmēram 8777 ugunsdrošības pārbaudes.

VUGD ugunsdrošības pārbaužu skaits visos objektos no 2012. gada līdz 2017. gadam:

Kā notiek pārbaudes

Kā "Tava Māja" skaidroja Palkavniece, saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta trešo daļu, valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros tiek veiktas plānotās un neplānotās ugunsdrošības pārbaudes.

VUGD pārstāve norāda, ka par plānotās ugunsdrošības pārbaudes veikšanas laiku objekta atbildīgā persona, proti, objekta īpašnieks, pilnvarota persona vai pārvaldnieks tiek informēts, kā arī parasti ugunsdrošības pārbaudes laiks tiek saskaņots. Taču, ja notiek neplānota ugunsdrošības pārbaude, tad objekta atbildīgā persona iepriekš netiek informēta.

Piemēram, ugunsdrošības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek veiktas, piedaloties tās pārvaldniekam, dzīvokļos – īpašniekam, pilnvarotai personai vai īrniekam vai citam lietotājam, ja tas paredzēts līgumā. Kā stāsta Palkavniece, lai veiktu ugunsdrošības pārbaudi konkrētajā dzīvoklī VUGD amatpersona rakstiskā vēstulē norādītajā datumā un laikā lūdz dzīvokļa īpašnieku nodrošināt ugunsdrošības pārbaudes veikšanu. Ja norādītajā laikā nevar veikt ugunsdrošības pārbaudi, dzīvokļa īpašnieks tiks aicināts sazināties ar VUGD atbildīgo amatpersonu un vienoties par piemērotāku laiku. Ugunsdrošības pārbaudes dzīvokļos netiek veiktas neplānoti, uzsver VUGD pārstāve.

"Ja dzīvokļa īpašnieks nereaģēs uz VUGD vairākkārtīgiem rakstiskiem pieprasījumiem nodrošināt ugunsdrošības pārbaudes veikšanu, var tikt uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par VUGD amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu," brīdina Palkavniece.

Ieteicamie problēmas risinājumi

Nomainīt gāzes plīti uz elektrisko. Jaunā Ugunsdrošības noteikumu prasība neskar tos īpašniekus, kuriem ir elektriskā plīts. Šāds risinājums, protams, ir diezgan dārgs. Kā "Tava Māja" skaidroja Žilinskis, šis process nav nemaz tik vienkāršs. Ir jāpiesaista profesionāļi, kuri pārbaudīs strāvas jaudu virtuvē, savilks nepieciešamos vadus, kā arī ir atvienos veco gāzes plīti. Tāpat der ņemt vērā, ka, ja pieslēgums neatbilst elektriskās plīts pievienošanai, jāsazinās ar uzņēmumu, kurš mājoklī nodrošina elektrības padevi.

Kā izvēlēties efektīvu un stilīgu tvaika nosūcēju virtuvei, lasi plašāk šajā rakstā. Tajā ir ne tikai paskaidrota jaudu aprēķināšana, bet arī trokšņu līmenis un citi aspekti, kas jāņem vērā pie tvaika nosūcēja uzstādīšanas.

Izmantot tvaika nosūcēju, kas aprīkots ar speciāliem gaisu attīrošiem filtriem un strādā recirkulācijas režīmā. Mūsdienās šādiem tvaika nosūcējiem, kam nav nepieciešams izvads, ir plašs piedāvājums. Tos var izvēlēties pēc atbilstošākās krāsas, garuma, vadības (elektronisko, skārienjūtīgo, mehānisko), gaisa caurplūsmas un pat trokšņu līmeņa.

Kā skaidroja VUGD, tad sākumā jānoskaidro, kāds ir tvaika nosūcēja modelis, kā arī to, vai tajā var ielikt speciālos filtrus, kas palīdzēs attīrīt telpu no dažādām smakām. VUGD piemērā tika minēti divu veidu filtri, proti, ogles filtrs smaržu noņemšanai un dūmu filtrs dažādu citu izgarojumu attīrīšanai. Sarunā ar "Tava Māja" Rīgas pilsētas Būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns skaidroja, ka šis ir lētākais risinājums, bet tādā gadījumā nedrīkst aizmirst arī par to regulāru nomaiņu un tīrīšanu.

Uzrunājot sadzīves tehnikas veikalu pārstāvjus, tirgotāju domas dalās - kamēr vieni secina, ka šogad cilvēki vairāk interesējas par tvaika nosūcējiem un filtriem, citi atkal saka pretējo. Uzņēmuma "Electrolux" veikala vadītājs Deniss Žilinskis "Tava Māja" pastāstīja, ka cilvēki vairāk par to interesējušies un satraukušies pirms apmēram diviem gadiem, kad tika paziņots par gaidāmajām izmaiņām. Pašlaik nekāds pirkšanas bums nav novērots. Savukārt SIA "MK Trade" internetveikala administratori neslēpj: "Pēdējā laikā cilvēki bieži vēršas pie mums ar šādiem jautājumiem." Viņi skaidro, ja uzreiz neesot pieejama informācija par konkrēto tvaika nosūcēju vai to filtriem, tad vienmēr informācija tiek precizēta pie ražotāja, proti, vai ir šāds filtrs, kāds būtu tā nosaukums, kā arī analogs, kuru var izmantot.



Kā skaidroja Žilinskis, ir dažādu veidu filtri, piemēram, tādi, kuri jāmaina ik mēnesi, divus vai retāk. "Ir universālais ogles filtrs, kas ir kā "švamme", tad ir aktīvās ogles filtri, kas gan ir dārgāki, bet ilgāk kalpo, kā arī mazgājamie filtri, kas ir vairākkārt izmantojami." Viņš norāda, ka cilvēkam pašam ir jāizvērtē, cik viņš ir gatavs ieguldīt - kā jau ar jebkuru tehniku. Žilinskis iesaka sākumā sākt ar aktīvās ogles filtra ievietošanu vecajā tvaiku nosūcējā, bet, ja šis variants pēc kāda laika neapmierina, tad domāt par citu, iespējams, jaudīgāku.

Ventilācijas kanāla izbūve. Šim risinājumam ir divas iespējas, proti, ventilācijas kanāla izbūve visai dzīvojamai mājai vai dabīgās ventilācijas izbūvei konkrētajā dzīvoklī. VUGD pārstāvji arī izplatījuši informāciju par to, kādi aspekti jāņem vērā, ja lemj par labu ventilācijas kanāla izbūvei.

Ja izvēle krīt par labu ventilācijas kanāla izbūve visai mājai, tad jāņem vērā, ka:

būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku piekrišana;

jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu speciālists, sertificēts būvkonstruktors un sertificēts arhitekts;

jāveic ēkas tehniskā apsekošana;

ja ēka ir kvalificējama kā būves trešā grupa (piemēram, ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, vai, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs), tad būvprojektam būs jāveic būvekspertīze.

Savukārt dabīgās ventilācijas izbūvei konkrētajā dzīvoklī:

visas izmaksas gulstas uz konkrētā dzīvokļa īpašnieku;

būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku piekrišana;

jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu speciālists, sertificēts būvkonstruktors un sertificēts arhitekts;

jāveic ēkas tehniskā apsekošana;

ja ēka ir kvalificējama kā būves trešā grupa (piemēram, ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, vai, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs), tad būvprojektam būs jāveic būvekspertīze.

Tāpat VUGD atgādina, ka atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 80.punkta prasībām dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne retāk kā reizi piecos gados, bet, ja objektā ir gāzes aparāts, – ne retāk kā reizi trijos gados. Dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra speciālists, kurš var apliecināt, ka ir tiesīgs to darīt.

Ventilācijas kanālu var izbūvēt arī ēkas ārsienā, bet arī tādā gadījumā nepieciešams visu saskaņot ar Būvvaldi. Tomēr tas neesot populāri. "Nav tā, ka cilvēki masveidā nāk ar iecerēm taisīt caurumus," uzsver Butāns. Arī uzņēmuma "Akvilon" pārstāvji sarunā ar "Tava Māja" uzsver, ka ventilācijas izbūve ir visai dārga, turklāt - to ir arī sarežģīti izveidot tieši vecajās mājās, nevis jaunajos ēku projektos.

Kā atzina Būvvaldes pārstāvis, tad šis ceļš ir sarežģītākais, laikietilpīgākais un arī dārgākais. Taujāts, vai daudzi vērsušies Būvvaldē ar iecerēm saistībā ar ventilācijas kanāla izbūvi, viņš norāda, ka cilvēku vidū tas tomēr nav iecienītākais risinājums.