Grilēšanas sezona tuvojas! Pēc kādiem kritērijiem izvēlēties dārza mēbeles

Siltais laiks tā vien mudina doties dabā un atklāt grilēšanas sezonu! Kamēr vieni dodas uz dažādām atpūtas vietām, citi rīko dārza ballītes, bet, lai tā būtu pilnvērtīga – nepieciešamas arī mēbeles! Pēc kādiem kritērijiem iegādāties dārza mēbeles, skaidrojam ar "The Spruce" ekspertu sagatavotajiem padomiem.

Noteikti daudzi teiks, ka pirmais un svarīgākais priekšnoteikums ir cena, kā arī tas, vai mēbele vispār patīk. Tas tiesa, bet ir vēl virkne citu priekšnoteikumu, kas jāliek aiz auss, kad plāno iegādāties mēbeles. Lūk, daži no tiem!

Laikapstākļi. Latvija nav no tām valstīm, kurā vasara ir visu cauru gadu. Sniegs un lietus ir neatņemama gada sastāvdaļa, tāpēc mēbeļu izvēlē nedrīkst ignorēt laikapstākļus. Atceries to, ka mēbeles, visticamāk, stāvēs ārā, tāpēc tās būs pakļautas mitrumam vai spēcīgām vēja brāzmām. Izvērtē to, vai iegādātās mēbeles atbilst laikapstākļiem, kas valda tavā reģionā. Vai dzīvo pie jūras, kur mēdz būt lielas vēja brāzmas? Vai dzīvo vietā, kur ļoti bieži līst? Šie ir tikai daži jautājumi, kurus ir vērts uzdod pirms mēbeļu iegādes.

Vietas ietilpība. Pirms mēbeļu iegādāšanās veic lielos mērīšanas darbus, lai veikalā pēc tam saprastu – mēbeles ietilps izvēlētajā vietā vai nē. Pārliecinies par to, ka vieta būs pietiekami komfortabla, kā arī cilvēkiem būs ērta sēdēšana vai staigāšana, lai nesanāk tā, ka visi ir saspiesti kā siļķes mucā.

Mēbeļu novietojums. Vai mēbeles atradīsies uz mauriņa, lapenē vai arī uz cietas virsmas? Šie jautājumi palīdzēs rast atbildes uz to, kādas mēbeles labāk izvēlēties. Atceries, ka mitrums, kas nāk no augsnes, var ātrāk sabojāt dārza mēbeles, tāpēc labāk neizvēlēties mēbeles, kas darinātas no koka. Tāpat mitrums var radīt citu materiālu koroziju. Atceries, ka pārāk lielā saulē mēbeles var izbalēt, tāpēc iegādājies lietussargus, kas radīs ēnu.

Materiāla izvēle. Kādam materiālam tu labāk dod priekšroku? Ņem vērā laikapstākļus, kopšanas prasības un arī to, kā tas izskatās. Skaidrs, ka alumīnija mēbelēm nebūs pārāk lielu kopšanas prasību, bet koks prasīs lielākas rūpes.

Komforts. Tev pašam un arī ciemiņiem patiks sēdēt ērtos krēslos, ne velti tās arī paredzētas, lai baudītu nesteidzīgu atpūtu. Ja krēsli nenāk komplektā ar spilveniem, tad apsver domu tos iegādāties. Izvēlies kvalitatīvus spilvenus, kas būs gana izturīgi pret pelējumu vai saules spožajiem stariem. Vislabāk būs, ja tos nesezonas laikā ņemsi nost un glabāsi iekštelpās, nevis atstāsi laukā. Komfortu palīdzēs arī radīt šūpuļtīkls, pufi vai mazi dīvāniņi, kas paredzēti tieši atpūtai ārā.

Mēbeļu uzglabāšanas telpa. Vai tev būs mājoklī paredzēta vieta, kur dārza mēbeles uzglabāt nesezonas laikā? Jā, protams, mēbeles var arī apsegt un atstāt ārā, bet tās tomēr ietekmēs laikapstākļi. Vai nu iegādājies mēbeles, kuras varēsi ienest telpās, vai arī tādas, kuras varēsi pēc tam lietot iekštelpās. Vēl viena opcija ir izvēlēties saliekamās dārza mēbeles.

Budžeta iespējas. Protams, visu mēbeļu un lietu iegāde ir atkarīga no rocības. Atceries, ka neviemēr tas lētākais ir tas labākais! Ja iespējams, tad apbraukā vairākus veikalus, lai veiktu cenu izpēti un mēbeļu salīdzinājumu. Ja budžets neatļauj iegādāties pilnīgi jaunas dārza mēbeles, tad var atsvaidzināt esošās, piemēram, iegādājoties tām jaunus un stilīgus spilvenus!

