Arī spogulis var izraisīt ugunsgrēku

Mājokļa drošība ir viena no lietām, par kuru, izejot pa durvīm, uztraucas daudzi. Pa galvu maisās tādi jautājumi kā, vai es izslēdzu plīti, izrāvu gludekli no kontaktligzdas un aiztaisīju logu, taču vērts padomāt arī par to, vai gadījumā logā spīdošā saule neatstarojas uz kādu spoguļa virsmu un nevar izraisīt bīstamu situāciju.

Ar līdzīgu situāciju savā feisbuka profila ierakstā dalījusies Agnese Ance Smiltiņa, kuru agrā rīta stundā pārsteigusi deguma smaga. Sākumā viņa nevarējusi saprast, vai pie vainas ir naktslampiņa vai telefona lādētājs, taču pēc tam pamanījusi dīvānā caurumu, kuru, kā viņa raksta, izdedzinājusi saule, kas pa šķirbu spīdējusi telpā tieši uz spoguļa.

Sarunā ar "Delfi" Agnese Ance stāsta, ka caurums dīvānā izdega diezgan ātri. "Biju uz 10 minūtēm atlikusi modinātāju no rīta un, kad atkal tas nozvanīja, sajutu deguma smaku – kā kūstošai plastmasai. Tātad dīvānā caurums, visticamāk, izdedzis šo 10 minūšu laikā."

Dīvāns atrodoties tieši pie loga, un dzīvoklī intensīvākā saule ir no rīta, līdz pusdienlaikam. "Dīvāns ir no ādas imitācijas materiāla, tāpēc tas nevis aizsvilās, bet kusa. Ar auduma materiālu varētu būt spēcīgāka aizdegšanās. Un, jā, tiešām labi, ka bijām mājās un zvanīja modinātājs."

Komentējot radušos situāciju, Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Lāzeru centra pētnieks Dr.phys. Artis Krūziņš skaidro: "Ja mazais spogulis bijis ieliekts (palielina attēlu), kā tas mēdz būt kosmētikas spoguļiem, tad jebkurš ar pamatskolas zināšanām fizikā pateiks, ka šādi spoguļi gaismu fokusē līdzīgi, kā to dara lēcas."

Viņš norāda – ja sakrīt apstākļi – ir atbilstošs gaismas krišanas leņķis un kāds priekšmets atrodas šāda spoguļa fokusā, kā iepriekš minētajā gadījumā dīvāns, tad pie attiecīgas apgaismojuma intensitātes (saules gaismai tās pietiek) priekšmeti uzkarst un dažreiz pat var aizdegties. "Šāda veida ugunsbīstamības nereti rodas arī no saplēstu stikla pudeļu dibeniem, kas var radīt meža ugunsgrēkus, kā arī pilnas ūdens pudeles, kas atstāta automašīnā."

Arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) portālam "Delfi" vēstī, ka šāda situācija var izveidoties gadījumos, kad tiešos saules staros atstāts trauks, vāze vai spogulis darbojas kā izliekta lēca un fokusē starojumu noteiktā punktā. "Tas var radīt paaugstinātu temperatūru noteiktajā punktā un izraisīt materiāla gruzdēšanu vai pat aizdegšanos," skaidro VUGD pārstāve Agrita Vītola. "Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem, nenovietot un neatstāt traukus un spoguļus tiešos saules staros!"