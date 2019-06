Vasarsvētku simbols mājās – meijas. Kādēļ rotāt?

Vasarsvētkos tradicionāli māja tiek posta ar meijām, liekot tās mājas stūros, vāzēs uz galdiem un spraužot tās pie sienām. "Tava Māja" skaidro, kā ne tikai pareizi cirst un uzglabāt bērzu maijas, bet arī to, kāpēc tieši savas mājas rotājam ar šiem kokiem.

Sarunā ar "Tava Māja" Latvijas Brīvdabas muzeja muzejpedagoģe Ilze Bērziņa stāsta, ka cilvēki dažādos gadalaikos savas mājas rotāšanai izmanto to, kas tajā brīdī ir pieejams, piemēram, ziemas laikā tā ir Ziemassvētku eglīte, salmi, papīrs, lupatiņas, savukārt pavasarī un vasarā mājas rotāšanai izmanto dažādus augus, kas tajā brīdī ir saplaukuši un ir pieejami. Zaļiem, lieliem augiem vai kokiem ir arī savas priekšrocības – tie var aizsegt kādas konkrētas vietas telpā.

"Senāk mājas bieži vien nokvēpa, nebija arī skursteņa," norāda Bērziņa. Viņa stāsta, ka tad šīs nokvēpušās vietas mēģināja nomaskēt ar palagiem, jo tad telpa izskatījusies krietni labāk. Tāpat maskēšanai izmantotas meijas, kas paslēpušas ne visai skaisto skatu. Meijas izmantotas arī godos, piemēram, kāzās, kur taisīti vārti-arkas. "Meijas nenozīmē tikai bērzus," atgādina Brīvdabas muzeja pārstāve, "meijas ir arī ozoliem, kļavām. Mūsdienās mēs esam sašaurinājuši to loku. Ozola meiju ciršanai nevienam mūsdienās roka neceļas, agrāk gan tā nebija."

Meiju nešanu mājās var saistīt arī ar zaļo krāsu, kas, kā skaidro Bērziņa, ir dzīvības krāsa. Ne velti arī Līgo svētkos zaļumiem un augiem ir liela nozīme, tiek greznota māja un pīti vainagi. "Mēs ienesam no dabas to spēku," tā par zaļumu nešanu mājās teic speciāliste. Viņa skaidro, saule dod augiem enerģiju un spēku, bet vēlāk to cilvēks noplūc un ienes savās mājās, pārņemot dabas spēku sev un vēlot to saviem ģimenes locekļiem, kā arī lopiem. Kā stāsta Bērziņa, ar meijām rotāja sētas, kurām ir svarīga loma – tās pilda aizsardzības funkciju, simbolizē sakārtoto pasauli, tāpat meijoja pirtis, kur cilvēki ne tikai mazgājās un ārstējās, bet arī tur dzima bērni. Meijas izvietoja arī klētīs, kur ir visa bagātība un arī kūtīs, kur mita vērtīgie lopi.

Taujāta par to, kāpēc meijas liekam kaktos un stūros, Bērziņa teic, ka tam ir arī praktiska nozīme, proti, telpas vidū tās ir grūtāk atstutēt un nostiprināt. Turklāt, ja ģimenē ir daudz cilvēku, tad tas arī apgrūtina pārvietošanos telpā. Pēc tam meijas var izmantot arī praktiski. Kā stāsta Brīvdabas muzeja speciāliste, no tām var sasiet arī aromātiskas pirtsslotas.

Šajā rakstā vari izlasīt, kā svinēt Vasarsvētkus, uzzināt dažādas tradīcijas par tiem, kā arī ticējumus. Tāpat interesantu informāciju par Vasarsvētkiem vari aplūkot šeit.

Kā pareizi cirst un uzglabāt bērzu meijas



Kā "Tava Māja" pastāstīja Latvijas valsts mežu (LVM) vēstniecības speciālisti, lai meijas saglabātos ilgāk, tās noteikti ir jāliek ūdenī. Viņi arī iesaka ūdenim pievienot kādu karoti cukura vai glicerīna, lai būtu no kā uzņemt barības vielas. Tāpat lapas arī vēlams apsmidzināt ar tīru ūdeni, jo, kā skaidro eksperti, tas palīdzēs augam uzņemt mitrumu arī caur tām.

LVM vēstniecības pārstāvji arī atgādina par ieteicamāko laiku, kad cirst vai zāģēt bērzus, proti, tas jādara agri no rīta pirms lielās svelmes, ideālā gadījumā - tieši pirms plānotās mājas dekorēšanas. Gadījumā, ja bērzu plānojat nogriezt citviet, ne savā privātīpašumā, piemēram, vietā, kuru apsaimnieko AS "Latvijas valsts meži", eksperti noteikti iesaka sazināties ar konkrētā reģiona klientu centru, saskaņojot un saņemot atļauju.