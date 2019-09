2016. gadā Latvijā stājās spēkā daudz bargāki smēķēšanas ierobežojumi, piemēram, iedzīvotāji nedrīkst smēķēt uz balkoniem un lodžijām, ja tas traucē citiem nama iemītniekiem. Vai šis likums patiešām darbojas? Cik bieži tiek sodīti tie, kas smēķē sava dzīvokļa robežās?

Atbilstoši Likumam par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu jau trīs gadus nedrīkst smēķēt medicīnas, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu telpās un teritorijās, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonos, lodžijās, kāpņu telpās un gaiteņos, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst. Tāpat Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 10. pantā teikts, ka Latvijā aizliegts smēķēt arī citās koplietošanas telpās.

"Delfi" nolēma noskaidrot, kā veicas ar smēķēšanas ierobežošanu lielākajās Latvijas pašvaldībās – cik bieži tiek saņemtas sūdzības par smēķētājiem un kā pašvaldībās cīnās ar likumpārkāpējiem

Rīga: nekādas tirgošanās, tūlītējs sods