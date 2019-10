Ieskaiti 100 eiro dzīvokļa rezervācijai. Krāpniecības metodes īres tirgū

"Bildēs viss izskatījās ļoti labi un nelikās aizdomīgi," stāsta Simona, kura maijā, lūkojot dzīvokli, uzdūrusies krāpniecei, kas prasījusi iemaksāt 100 eiro un tad dzīvoklis būs garantēts. Plašajā dzīvokļu īres tirgū ir arī negodprātīgi dzīvokļu saimnieki, kuri ar krāpnieciskām metodēm gūst vieglu peļņu, bet pēc tam pazūd bez pēdām.

"Tava Māja" aplūko, kādas negodprātīgas metodes dzīvokļu īres tirgū izmanto krāpnieki un kā no tām izvairīties. Tāpat skaidrojam, vai pie krāpnieciskām darbībām var arī pieskaitīt nodokļu nemaksāšanu par mājokli, kurš izīrēts.

100 eiro un dzīvoklis ir tavs



Kā stāsta Simona, maijā viņai steidzami bija nepieciešams dzīvoklis, tāpēc lūkojusies sludinājumu portālā "ss.com", kur atradusi ļoti izdevīgu piedāvājumu Vaidavas ielā Rīgā. Divistabu dzīvoklis izīrēja vien pa 200 eiro, neskaitot komunālos maksājumus. "Bildēs viss izskatījās ļoti labi un nelikās nekas aizdomīgs," turpina Simona, "sazinoties ar dzīvokļa izīrētāju, saņēmu garu ziņu, ka sieviete vārdā Olga atrodas ārzemēs un būs Latvijā tikai pēc pāris dienām, bet dzīvokli varot rezervēt jau tagad, iemaksājot 100 eiro un dzīvoklis ir garantēts mums." Viņa arī vaicājusi par to, kāda ir garantija, ka tad, kad nauda tiks saņemta, dzīvokļa saimniece nepazudīs, bet nesaņēmusi uz šo jautājumu atbildi. "Lūdzu, vai ir bildes no skata ar logu – diemžēl nebija un uzņemt neviens arī nevarēja, tad nu tas jau sāka šķist aizdomīgi. Zvanot neviens necēla klausuli, kaut tajā pašā laikā notika intensīva sarakste," notikumus pirms pāris mēnešiem atminas Simona.

Dzīvokļa īpašniece atsūtījusi bildi ar personas datiem un īsto adresi. Simona nolēma viņu pārbaudīt internetvidē, bet neko par dzīvokļa saimnieci neatrada. "Vienā brīdī pamanīju, ka šāda pati shēma ir bijusi ar dzīvokli Jelgavā. Kāda meitene brīdināja par pilnīgi tādu pašu shēmu, kurā biju ierauta arī es. Tā nu sapratu, ka tā ir krāpniecība un spēlēju līdzi, bet tajā pašā laikā jau brīdināju citus, ka atkal ir uzsākta krāpniecība," stāsta Simona. Tikmēr sludinājums no portāla "ss.com" tika jau izņemts. "Krāpnieks sekoja manām darbībām līdzi "Facebook" krāpnieku grupā un rakstīja, ka tiek nepatiesi apmelots, solīja rakstīt ziņojumu policijai un visādi citādi draudēja," atminas dzīvokļa meklētāja, kura sarakstē lūgusi krāpniekam atbildēt uz mobilā telefona zvaniem, bet viņš to ignorēja. "Krāpnieks jau lēnām sāka pieskarties manai privātajai dzīvei, bet tad es sapratu – šis vairs nav nopietni un otra pusē atrodas kāds, kuram galīgi nav ko darīt. Tik draudēts arī, ka mani atradīs un tad man būs lielas nepatikšanas, ja no krāpniecības grupas neizņemšu ierakstu," nepatīkamos notikumus atceras Simona, kura arī izdzēsusi šos tekstus laukā no sarakstes, lai nebūtu pierādījumu pret krāpnieku. Vaicāta par to, vai ziņojusi Valsts policijai par šiem notikumiem, Simona saka: "Nē, neziņoju, jo man kaitējums netika nodarīts."

Līdzīgs stāsts par krāpniekiem ir arī Gunitai, kura meklējusi dzīvokli Jelgavā. Dzīvokļa bildes šķitušas lieliskas, bet cena – pārāk laba. "Saimniece mistiski netika parādīt, bet, ja iemaksāsim 100 eiro drošības naudu, tad dzīvoklis noteikti tiks mums," stāsta Gunita. Viņa uzdevusi arī āķīgākus jautājumus dzīvokļa īpašniecei, un tajā pašā vakarā sludinājums jau izņemts. Kā atminas Gunita, sieviete viņai "Whatsapp" rakstījusi krievu valodā, teksts bijis ļoti garš, noslīpēts un pat šķitis, ka tas kopēts vairākiem. Kas patiesībā slēpies aiz šī profila – Gunita nezina. "Viņa teica, ka daudzi gribot dzīvokli, tāpēc labāk ātrāk iemaksāt. Man draudzenei bija gandrīz identisks gadījums, bet tikai Iecavā. Arī bija skaistas dzīvokļa bildes, uzreiz draudzenei teicu, ka Iecavā tādi dzīvokļi nebūs. Prasīja 150 eiro." Arī Gunita neziņoja tiesībsargājušajām iestādēm, jo par to nebija iedomājusies.

Klasiskie krāpšanas gadījumi un steidzamības efekts

Valsts policijas (VP) Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics sarunā ar "Tava Māja" atzīst, ka krāpšanas veidi ir dažādi, bet, ja runā par krāpniecību īres tirgū, tad tas ir mazākais no krāpšanas veidiem. "Pārsvarā tie ir dzīvokļu vai mājokļu izīrēšanas gadījumi, kad persona attālināti piezvana un pasaka, ka vēlas īzīrēt, bet izīrētāji saka, ka pieprasījums ir tik liels, ka ir jāiemaksā naudiņa – tad dzīvoklis ir garantēts, "piebilst Rinkevics, "tas ir klasiskākais veids, uz kuru uzķeras, veicot priekšapmaksu par nenotikušu darījumu."

Kā uzsver Rinkevics, parasti šādos gadījumos klāt vēl nāk steidzamības efekts – daudz cilvēku tīko pēc šī dzīvokļa, šo dzīvokli vajag ļoti ātri vai arī tam ir ļoti labs piedāvājums, kuram grūti atteikt. "Kad mēs sākam steigties, mēs atmetam jebkādu loģiku un spontāni reaģējam," norāda VP pārstāvis. "Ja ir kaut kas steidzams, labāk ieturam pauzi, pagaidam, noteikti būs vēl kāds labāks piedāvājums." Viņš arī teic, ka lielākoties visos krāpšanas gadījumos klāt ir steiga, kā rezultātā cilvēki iekrīt krāpnieku ķetnās. Pie klasiskās krāpšanas shēmas ir pieskaitāmi arī darījumi pa telefonu, kā arī apmaksas veikšana caur šādām maksāšanas sistēmām – "Paypal" un "Western Union". VP norāda, ka Latvijā šie īres tirgus krāpšanas gadījumi vairāk vai mazāk ir vienādi. Viņš pie tiem nepieskaita īres līgumu slēgšanu, kā rezultātā viena vai otra puse nav par kaut ko apmierināta, jo tur visbiežāk pie vainas ir ne visai veiksmīgi noslēgts īres līgums.

Taujāts par to, vai ir kādas konkrētas summas, kuras krāpnieki parasti cenšas izvilināt no saviem upuriem, VP pārstāvis norāda: "Tie nav tūkstoši. Tās tādas īres summas... Varbūt tas ar mērķi tiek darīts, lai paņemtu pa drusciņai, jo persona jau neskries pakaļ un nemeklēs. Summas ir nosacīti mazas, bet tas ir atkarīgs no personas maksātspējas."

Kā gan neiekrist krāpnieku lamatās, lūkojot dzīvokli? Rinkevics iesaka nesteigties, apdomāties un arī vismaz atlikt gala atbildi līdz nākamajai dienai, lai visu varētu pārdomāt. "Nav nekā laba par ļoti lētu naudu. Uz visiem vilinošajiem piedāvājumiem vajag paskatīties ar nesteidzīgu skatu," atgādina Rinkevics. Viņš arī atgādina, ka noteikti nevajadzētu veikt priekšapmaksas un rezervācijas maksas par mājokļiem pirms dzīvoklis nav aplūkots klātienē. "Ja veicam darījumu, tad maksājumus ieteicams veikt caur banku, jo tā vieglāk varēs kontrolēt darījumu," iesaka VP pārstāvis. Tāpat nevajadzētu nepazīstamiem cilvēkiem sūtīt naudu pirms paša līguma parakstīšanas. Vēl viņš līguma slēgšanas laikā iesaka tikties klātienē, ne to veikt attālināti. "Nestrēbjam karstu, nemaksājam laicīgi un tiekamies klātienē," par dzīvokļa darījumiem rezumē Rinkevics.

Vaicāts par to, vai VP rīcībā ir informācija par to, kas tiek vairāk apkrāpts īres tirgū – vietējie vai ārzemnieki, Rinkevics norāda, ka šādu konkrētu datu tiesībsargājošās instances rīcībā nav. "Ja arī ir, neesmu dzirdējis par tiem," neslēpj Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks. Viņš arī vēlreiz atgādina, ka dažos iecirkņos ir procesi par krāpšanas gadījumiem īres tirgū, bet tādas kopējas statistikas par to nav. Tāpat VP informē, ka nav arī viena cilvēka, kurš nodarbotos ar šādu noziegumu izmeklēšanu.

Krāpšanās – arī nodokļu nemaksāšana par mājokli, kurš izīrēts?



"Tava Māja" vaicāja arī Valsts ieņēmumu dienestam (VID), vai pie krāpniecības var pieskaitīt arī nodokļu nemaksāšanu par gūtajiem ienākumiem, kas gūti, izīrējot mājokli. Kā uzsver VID, nodokļu nemaksāšana patiešām nav atbalstāma rīcība, neatkarīgi no nenomaksāto nodokļu apmēra, savukārt apzināta izvairīšanās, jo vairāk nav atbalstāma.

VID atsaucas arī uz likumdošanas normām, kurās ir skaidri definēts tas, kādos gadījumos par gūtajiem ienākumiem valstij ir jāsamaksā nodokļi, turklāt, kā atgādina VID, arī nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana pret atlīdzību ietilpst šādu darījumu kategorijā. Valsts iestādē arī atgādina – likumdevējs ir labvēlīgs pret privātpersonām, kas ar sev piederoša nekustamā īpašuma izīrēšanu, turklāt nodokļus no gūtajiem ieņēmumiem var nomaksāt vienkāršotā kārtībā, nemaz nereģistrējot saimniecisko darbību. Arī iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme šajā gadījumā būs vien 10 %. Kādi ir pirmie soļi nekustamā īpašuma izīrētājam, lai viss būtu likumīgi, lūko šeit.

Tieši nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana ir viens no izplatītākajiem fizisko personu veiktās saimnieciskās darbības veidiem. Kā jau maija sākumā "Tava Māja" vēstīja, VID redzeslokā ir visi – arī tie, kas sludinājumus publicē sociālajās platformās. Kā izplatītākos interneta portālus VID min "Booking.com", "Facebook", "Piejuras.com", "Airbnb.com" un "Homeaway.com".

Valsts iestādē gan uzsver – ik gadu aug to dzīvokļu īpašnieku skaits, kas īres tirgū vēlas iet legālo ceļu. Kā liecina VID apkopotā informācija par šī gada deviņiem mēnešiem, VID darbinieki izvērtējuši jau 3165 fiziskas un juridiskas personas – vēstules ar aicinājumu reģistrēt saimniecisko darbību nosūtītas 1561 fiziskām personām; reģistrējušies saimnieciskās darbības statusā vairāk kā 52% un deklarējuši ieņēmumus no viesu izmitināšanas par kopējo summu 122,5 tūkstošiem eiro.

Kādas vēl problēmas apvij īres tirgu

VID ieskicē vēl citas tendences, kuras novērotas īres tirgū, piemēram, nekustamo īpašumu patapināšanu, norēķinus skaidrā naudā, kā arī starpniecības pakalpojumu sniedzēju uzdarbošanos, kuri citu personu vārdā piedāvā nekustamo īpašumu izīrēšanas pakalpojumus. VID arī novērojis, ka pieaug nekustamo īpašumu izīrēšanas skaits patapinājuma veidā, respektīvi, paredzot maksājumus tikai par nekustamā īpašuma uzturēšanu (nekustamā īpašuma nodoklis, maksājumi komunālo pakalpojumu sniedzējiem), neparedzot maksājumus par īri. Kā skaidro VID, šādi darījumi notiek ne tikai tuvāko vai tālāko radinieku lokā, bet arī starp draugiem un paziņām. Cilvēki norēķinās pašvaldībām vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, bet, kā novērojis VID, īres maksājumi starp darījumā iesaistītām pusēm nereti tiek veikti skaidrā naudā.

"Attiecībā uz starpniecības pakalpojumu sniedzējiem VID praksē ir konstatētas situācijas, kad piedāvājumus izīrēt nekustamos īpašumus tīmekļa vietnēs ievieto personas, kuras nav reģistrējušas savu saimniecisko darbību atbilstoši likumdošanā noteiktajai kārtībai," piebilst VID, "Iegūtā informācija tiek analizēta un personas tiek aicinātas izvērtēt, vai to darbība nav vērtējama kā saimnieciskā darbība ar mērķi gūt atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem."

VID arī atgādina, ka, lai samazinātu iespējamos riskus gan īrniekiem, gan izīrētājiem, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi grozījumus Dzīvojamo māju īres likumā, un likumprojekts paredz to, ka īres līgumi būs reģistrējami zemesgrāmatā.