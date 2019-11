Latvijā ražoti logi starptautiskā konkursā iegūst 2. vietu

Salaspilī bāzētā koka un alumīnija logu un durvju ražotne SIA "i2 Factory", kas Latvijas būvniecības nozarē zināma arī kā sertificētu pasīvo māju komponentu – logu, durvju un stiklotu fasāžu ražotājs, starptautiskajā konkursā "Component Awards" ("Komponentu balva") ieguvusi 2. vietu kā energoefektīvākais un ekonomiskākais būvniecības komponents, "Tava Māja" informēja uzņēmuma pārstāve Maija Beķe.

Kā stāsta Beķe, balvas pasniegšana norisinājās 23. Starptautiskās "Passive House 2019" ("Pasīvās mājas") konferences ietvaros, kas šogad tika rīkota Ķīnā, Gaobeidiānā. Latviešu uzņēmuma jaunākais ražotais logs, kuram ir novatoriska iebūves tehnoloģija, ieguvis 2. vietu pasaulē. Tāpat 2. vietu ieguvis arī uzņēmums "Advantage Architectural Woodworks" no Amerikas Savienotajām Valstīm. Savukārt 1. vietu ieguva uzņēmums "Harbin Sayyas Windows" no Ķīnas, bet 3. vietā palika uzņēmums "Optiwin: Stich Consulting" no Kanādas, liecina informācija "Passive House Institute" mājaslapā.

Kopumā konkursā piedalījās 23 uzņēmumi no 12 pasaules valstīm. Kopumā konkursam bija pieteikts 31 produkts un to dažādie risinājumi.

"Ķīna izvēlēta, jo interese par pasīvo būvniecību no Āzijas ir tika milzīga, ka, domājot ilgtspējīgi, šogad tā tika pārcelta tur. Ķīna ir ārkārtīgi ieinteresēta būvēt ilgtspējīgi, to pierāda arī fakts, ka šobrīd būvniecības standarti Ķīnā ir augstāki kā Vācijā", uzsver "i2 Factory" uzņēmuma dibinātājs Krists Slokenbergs (titulbildē).

Beķe atzīmē, ka katram konkursa dalībniekam bija jāiesniedz sertificēts pasīvās mājas logu risinājums, ieskaitot uzstādīšanu un noēnojumu. Turklāt katram logam tika salīdzinātas tā dzīves cikla izmaksas un CO 2 izmešu ietaupījumi, pret standarta logu dalībnieka klimatiskajā zonā. Kā uzsver uzņēmuma pārstāve, speciālistu žūrija novērtēja inovācijas, praktiskumu un estētiku un pieņēma galīgo lēmumu par kategorijām un uzvarētājiem. "Nesen realizējām ļoti interesantu projektu Vīkuļos, Piņķos. Izlēmām šo risinājumu pieteikt konkursam un pierādīt savus spēkus globālā mērogā. Piņķu projektā izmantojām mūsu loga jaunāko versiju, iebūvējot to gudri un novatoriski un esam lepni, ka arī pasaulē atzīti ilgtspējīgas būvniecības eksperti novērtēja mūsu darbu", par to kā izlēmuši piedalīties, stāsta Slokenbergs.

Foto: Publicitātes foto

Uzņēmuma realizētais projekts Vīkuļos, Piņķos.

"Mēs cenšamies atrast arvien jaunus risinājumus kā logus un durvis radīt efektīvāk. Jau šobrīd mūsu logi mājā rada nevis siltuma zudumus, bet ieguvumus, tagad mērķis ir padarīt tos pieejamākus cenas un risinājumu ziņā. Cenšamies arvien popularizēt, ka iespējams būvēt un konstruēt pavisam citādi – daudz efektīvāk un ilgtspējīgāk. Pasīvā māja ne vienmēr nozīmē lielākus izdevumus būvējot, bet tā noteikti nozīmē – lielākus ieguvumus ekspluatējot", norāda "i2 Factory" uzņēmuma dibinātājs.