Miljona sveču izaicinājums, lai uzceltu māju jauniešiem ar smagiem traucējumiem: ir cerība – mums izdosies

Biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" dienas centrā kopš 30. oktobra sveču darbnīcas telpās pie sienas ir piestiprinātas papīra lapas ar skaitļiem – sākumā tas bija miljons, bet tagad šis skaits ir krietni sarucis. Tiek skaitītas pārdotās sveces, kuras radījuši jaunieši ar smagiem attīstības traucējumiem. Viņi ar lielu mīlestību un atbildību darina kvalitatīvas sveces, lai kopīgiem spēkiem sakrātu līdzekļus Latvijā pirmajai modernajai grupu mājai, kas būtu piemērota jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem.

"Tava Māja" pie jauniešiem ciemojās oktobrī, savukārt decembrī mēs biedrību apciemojām vēlreiz – šoreiz, lai dotos mājās ar divām lielām sveču kastēm un arī stāstiem par to, kā teju sešu nedēļu laikā viņiem ir veicies. Pēc "Delfi" 30. oktobra publikācijas tajā pašā dienā pie sveču darbnīcas sienas no A4 lapām izveidots sešu ciparu skaitlis – miljons – un izsludināta sabiedrības atbalsta kampaņa "1 000 000 sveču grupu mājai". Biedrības saviļņojošo stāstu un sapni sadzirdējuši arī vairāki Latvijas uzņēmumi, kas ne tikai pasūtījuši Ziemassvētku dāvanas saviem klientiem, bet arī sveces nolēmuši izvietot savās telpās, lai cilvēki tās varētu iegādāties. Viens no šādiem uzņēmumiem ir kāds ziedu veikals Limbažos, bet vēl kāds – viesu nams. Biedrības pārstāve un ergoterapeite Dita Rituma neslēpj sajūsmu par cilvēku atsaucību, jo katra iegādātā svece vai ziedojums ir solis tuvāk grupu mājas izveidei.



Sveču darbnīcas aktivitātes norit jau ceturto gadu – no 23 pastāvīgajiem klientiem ir tikai trīs, kuri nevar darināt sveces, bet pārējie īsāku vai garāku brīdi to spēj. Ja jaunieši čakli pastrādā, tad dienā viņi var pagatavot līdz 70 dažādu krāsu un formu sveces – daži no jauniešiem vienu svecīti taisa pat vairākas nedēļas, bet citi jaunieši var uztaisīt vairākas sveces dienā. "Mūsu sveču darināšana notiek ļoti lēni – dienā varam saražot 70 sveces. Ja kāds atnāk un saka – man vajag 100 sveces rīt, tad šodien tas noteikti nebūs. To roku ir tik, cik ir, un arī jauniešu kapacitāte ir tāda, kāda tā ir. Viņi dara visu, ko spēj," uzsver Dita. Decembrī jauniešiem ir darba pilnas rokas, jo jāpaspēj sveces sarūpēt pasūtījumiem, un tieši tagad, kā atzīst Dita, nepamet sajūta, ka izdosies piepildīt sapni par grupu māju jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem.

Tieši par naudu, ko cilvēki ir samaksājuši par svecēm, un arī ziedojumos saņemtajiem līdzekļiem biedrība vēlas uzcelt mūsdienīgu māju jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem, kurā viņi varēs dzīvot un saņemt kvalitatīvu speciālistu aprūpi. Kā atgādina Dita, Latvijā vēl nav tāda grupu mājas pakalpojuma, kas būtu orientēts uz autismu, garīgu atpalicību vai citiem smagiem attīstības traucējumiem. Biedrība ir nevalstiskā organizācija ar sabiedriskā labuma statusu, tāpēc šādu māju finansiāli nevar atļauties, bet valsts, kā norāda biedrības pārstāve, šajā ceļā viņus ir atstājusi vienus. Bez sabiedrības atbalsta šo grupu māju uzcelt nevar. "Lai sasniegtu šo miljonu grupu mājai, mums 60 gadus jātaisa sveces. Nevienam no mūsu jauniešiem vai viņu ģimenēm nav šo 60 gadu, lai varētu gaidīt," noteic Dita, kura mudina ne tikai atbalstīt jauniešus, nopērkot viņu darinātās sveces, bet arī ziedot grupu mājas izveidei.

Foto: DELFI



Arī 19 gadus vecais Grigorijs kopā ar Baibu, Mārtiņu un citiem jauniešiem dienas centrā darina sveces, lai kopā piepildītu sapni par savu grupu māju. Viņš nomaina skaitļus katru reizi, kad kāds ir iegādājies sveces. Fotoattēlā redzamais skaits ir uzņemts 5. decembrī. "Mūsu cipars strauji plok, un mums ir milzīgs prieks par to," uzsver Dita.