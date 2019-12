Foto: Kādas smukumlietas var atrast tradicionālajā Ziemassvētku tirdziņā 'Dominā'

Ik gadu tirdzniecības centrā "Domina Shopping" norisinās invalīdu – amatnieku, senioru, rokdarbnieku un mājražotāju izstrādājumu Ziemassvētku tirdziņš, un arī šis gads nav izņēmums. Arī šogad tirdziņa dalībnieki sarūpējuši ļoti skaistas dāvanas, kas noderēs ne tikai mājai, bet arī paša labsajūtai.

Kopumā tirdziņā piedalās ap 150 tirgotājiem. Savukārt tieši Invalīdu un mazturīgo senioru atbalsta fonda (IMSA Fonds) Labdarības tirdziņu pārstāv 50 tirgotāji – seniori un cilvēki ar invaliditāti no visas Latvijas. Viņi dāvaniņas ar lielu mīlestību darinājuši teju visa gada garumā.

Kā klātienē pārliecinājās "Tava Māja", tirdziņā dāvanas var atrast visām gaumēm. Ir ne tikai siltas vilnas zeķītes un cimdi dažādās krāsās, bet arī ādas somiņas, rotas, šalles un noderīgas lietas mājai, piemēram, koka virtuves piederumi, šķīvji, dažāda lieluma koka dēlīši, sviesta trauki, porcelāna krūzītes, galdauti, priekšauti, krāsns kruķi, pulksteņi no akmentiņiem, sveces un ne tikai. Tāpat tirdziņa dalībnieki sarūpējuši arī vēderam tīkamus gardumus, piemēram, kārdinošas piparkūkas, sieru un dažādus vīnus.

Tirdziņa darba laiks: katru dienu no pulksten 10 līdz 21.

Darba laiks svētku dienās: 24. decembrī no pulksten 10 līdz 20, 25. decembrī no pulksten 12 līdz 20, 31. decembrī no pulksten 10 līdz 20.

Foto ieskats tirdziņā: