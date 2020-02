Mājokļa iegāde ir nopietns lēmums un prasa lielu finansiālo ieguldījumu, un, tā kā summas nav mazas, bankā nākas ņemt hipotekāro kredītu. Darījumam tiek piesaistīts arī galvinieks vai līdzaizņēmējs, kas kalpo kā drošības spilvens dažādās situācijās. "Tava Māja" ar banku un Latvijas Kredītņēmēju asociācijas pārstāvju palīdzību rod atbildes uz jautājumiem par un ap galviniekiem, kas tiek dēvēti arī par galvotājiem.

Kļūt par galvinieku – tā ir liela atbildība, un to atgādina arī banku pārstāvji. Katrā bankā ir savi hipotekārā kredīta saņemšanas nosacījumi, turklāt par galvinieku nevar kļūt kurš katrs. Bankas rūpīgi izvērtē ne tikai pašus kredīta ņēmējus, bet arī līdzaizņēmējus vai galviniekus. Kāda ir galvinieka atbildība, no cik gadu vecuma var kļūt par galvinieku, vai no tā var atbrīvoties pie konkrētas naudas summas, kā arī to, vai kredītņēmēja nemaksāšanas gadījumā galviniekam paliek īpašums, ja viņš parādu nomaksā, ar speciālistu palīdzību skaidrojam rakstā turpmāk.

Runājot par kredītu, ir dzirdēts gan termins" līdzaizņēmējs", gan arī "galvotājs" un "galvinieks". Ar ko tie atšķiras?

"Swedbank" Finansēšanas juridiskās daļas juriste Santa Moora: Vispirms svarīgi nodalīt divus jēdzienus, kuri nenozīmē vienu un to pašu. Tie ir galvinieks (galvotājs) un līdzaizņēmējs. Par līdzaizņēmēju tiek runāts tajos gadījumos, kad kredīta līgumu vienlaikus paraksta vairāki aizņēmēji. Tādējādi viņi visi arī tiek uzskatīti par līdzaizņēmējiem, jo viņi visi kopā uzņemas pienākumu atmaksāt saņemto finansējumu. Savukārt galvinieks (jeb galvotājs) atbild par kredīta saistību izpildi tajos gadījumos, ja aizņēmējs vienalga kādu iemeslu dēļ atsakās vai nespēj pildīt savas saistības, proti, pārstāj veikt maksājumus.

Kas jāizvērtē, kļūstot par galvinieku?

Latvijas Kredītņēmēju asociācijas valdes loceklis Jānis Āboliņš: Pirms parakstīt galvojuma līgumu, būtu jāiepazīstas ar kredīta līgumu, lai būtu informācija gan par aizdevuma summu, gan procenta maksājumiem, līgumsodiem un līguma termiņu. Kļūstot par galvinieku, būtu jānodrošinās, ka pats aizņēmējs ir spējīgs atdot aizdevumu, saņemt informāciju par kredīta mērķi un nodrošinājumu, ja tāds ir (lai īpašuma stāvoklis būtu atbilstošs kredīta summai).

"Swedbank" Finansēšanas juridiskās daļas juriste Santa Moora: Pirms kļūt par kāda galvinieku, jābūt pārliecībai par paša spējām atmaksāt aizdevumu, jo saņēmējs var saskarties ar finanšu grūtībām un maksājumi var kļūt obligāti galviniekam.