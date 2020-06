Covid-19 krīze skārusi teju visas dzīves jomas, turklāt ar ierobežojumiem nākas sadzīvot vēl šodien. Neģēlīgās plānu jaucējas – epidēmijas – upuru skaitā diemžēl arī nonācis ikgadējais Brīvdabas muzeja gadatirgus, kura norise pārcelta uz nākamā gada jūniju. Skaidrojam, kā šī lēmuma sekas izjūt amatnieki un mājražotāji, kuriem šis bijis viens no nozīmīgākajiem gada pasākumiem.

Jau kopš 1971. gada Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs katru gadu rīko divu dienu gadatirgu, kurš kļuvis jau par valsts nozīmes notikumu. Taču šogad, kad plānots bija jau 50. gadatirgus, ierobežojumu dēļ tas atcelts. Tāpēc vaicājām amatniekiem un mājražotājiem, kā viņi vērtē mīļā un vērienīgā pasākuma atcelšanu.

Guna Miķelsone veido krāšņus lupatu paklājus un pārklājus, kā arī tautiskās jostas. Viņa stāsta, ka Brīvdabas muzeja gadatirgū viņai bijis savs stends jau gandrīz divdesmit gadus. Bēdīgās ziņas gluži vai izraisījušas morālu traumu. "Esi samaksājis, pieteicies, ieplānojis konkrētajos datumos būt tur, darīt to. Un nenotiek," teic amatniece. Taču tā vietā, lai skumtu, viņa izdomājusi rīkot savu improvizēto versiju par Brīvdabas muzeja gadatirgu – savā pagalmā. "Es izdomāju, ka pat tad, ja nekas nenotiks, es izmēģināšu, izlikšu darbus svaigā gaisā, lai man nestāv kaudzītē. Ja būs, būs tauta. Nebūs, tad vismaz kaut kādā veidā uzmanību pievērsīšu, jo pasākums nenotiek. Un rezultāts bija labs."

Brīvdabas muzeja gadatirgus lielai daļai amatnieku bija pasākums, kurā gūt lielāko peļņu. Taujāta, kā gadatirgus atcelšana ietekmēs finansiālo situāciju, Guna atzīst, ka to ir grūti teikt. "Man ir diezgan daudz pasūtījumu no dizaineriem, arī no iepriekšējiem klientiem. Es to tā nejūtu, bet ir cilvēki, teiksim, mani kolēģi, kas taisa un restaurē mēbeles, kuriem vairāk ir vajadzīgs dzīvais kontakts, tā dzīvā priekšmeta atrādīšana un klātbūtne. Viņiem tas varētu būt sāpīgāk. Taču jebkurā gadījumā – tie bija svētki amatniekiem, satikšanās ar kursabiedriem no otra Latvijas gala. Bizness... Jā, bet tas arī bija vienkārši foršs pasākums. Tas, ka tas tā tiek norauts... Tiek izrauts gabals no sirds. Tas ir sāpīgi." Viņa arī piebilst, ka katru gadu pēc Brīvdabas muzeja gadatirgus plānojusi lielākus mājas darbus vai remontus, taču šogad tas izpaliks. "Tā nauda varbūt nāk tā pati, bet mazās porcijās, un nebūs tādas lielās peļņas divu dienu garumā, pēc kuras var ieplānot lielākus remontus vai ko tādu. Es domāju, ka mums daudziem tā ir. Tas bija gada labākais pasākums arī naudas izteiksmē."

Skaidrs, ka arī Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, ne tikai tirgotāji, izjutīs tirdziņa atcelšanas sekas. "Lēmumam atcelt gadatirgu, bez šaubām, ir ne tikai finansiāla ietekme, bet arī emocionāla. Pateicoties valsts piešķirtajam finansējumam krīzes radīto zaudējumu segšanai, Brīvdabas muzejam nav šķēršļu atmaksāt dalībnieku veiktās dalības maksas teju 28 tūkstošu eiro apmērā. Runājot par ieņēmumiem, tie 2019. gadā par gadatirgu bija nedaudz virs 132 tūkstošiem," atklāj Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Harita Maniņa.