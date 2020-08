Jaunais kadastrālo vērtību projekts sabiedrībā ir izraisījis karstas diskusijas, un ne velti, jo īpašumiem, iespējams, celsies kadastrālā vērtība – vienam trīskārši, citam vairāk vai mazāk. To, cik liela tā būs, ikviens var aplūkot portālā "Kadastrs.lv". Cik tas ir samērīgi, vai un kā tas ietekmēs mājokļu un zemes īpašniekus, skaidrojam rakstā tālāk.

Baidās, ka nespēs atļauties mājokli

Aplūkojot informāciju portālā "Kadastrs.lv" par savu dzīvokli Rīgā, jaunajā projektā, kas celts 2018. gadā, skatam pavērās informācija, ka manam īpašumam kadastrālā vērtība pieaugs trīs reizes, pietuvojoties tirgus cenai, kad to iegādājos. Aptaujājot kolēģus, draugus un paziņas dažādās vietās Latvijā, izmaiņas ir dažādas – vieniem pieaugums ir ievērojams, citiem mazāks. Piemēram, Sarmītei Dzērvei, kas ar vīru Kasparu saimnieko savā skaistajā lauku īpašumā "Dzērvītes" Engures novadā, izmaiņu rezultātā kadastrālās vērtības pieaugums būs 30 procenti. Viņuprāt, šis pieaugums ir nesamērīgs, turklāt arī ģimenei būs grūtāk nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli, jo pelnītājs ir tikai Kaspars.

Kāda "Tava Māja" lasītāja, kas vēlējās palikt anonīma, kopā ar diviem bērniem un vīru savā trīsistabu dzīvoklī Rīgā dzīvo jau vismaz četrus gadus. Māja nav no jaunajām – tā ir deviņstāvu ēka, 467. sērija.

Kad mājokli iegādājās, kadastrālā vērtība bija ap 17 tūkstošiem, bet tagad tā ir 19 tūkstoši, taču, aplūkojot gaidāmās izmaiņas portālā "Kadastrs.lv", dzīvokļa kadastrālā vērtība būs ap 50 tūkstošiem. "Tas ir nedaudz vairāk, nekā tas, par cik es to nopirku. Es, protams, esmu ieguldījusi dzīvoklī, to remontējot, bet tagad man kadastrālā vērtība būs trīs reizes augstāka," stāsta lasītāja. "Man pašlaik ir divi nepilngadīgi bērniņi, tāpēc mums ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, bet, ja domājam par vecumdienām, kad bērni izaugs un mums lielo pensiju nebūs, man būs jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) pilnā apmērā."

Kā atklāj lasītāja, viņa par nekustamo īpašumu maksā 100 eiro nodokli, bet pēc prognozētajām izmaiņām viņai, rupji rēķinot, būs jāmaksā vismaz 300 eiro. "Teorētiski jau mēs to varētu pavilkt un samaksāt – abi ar vīru strādājam, bet, ja skatāmies procentuāli, pieaugums ir liels. To varētu salīdzināt ar piena cenām, piemēram, ja litrs piena maksā 1 eiro, bet tam paceltu cenu, tad tas maksās ap 3 eiro. Summa jau nav liela, bet tas būtu 200, 300 procentu lielāks uzcenojums. Tas pats ir ar kadastrālo vērtību izmaiņām. Runājot par to, gribētos izmantot ļoti cenzētu leksiku. Tas nav normāli!" Jaunajai ģimenei plānos ir uzbūvēt mazu ģimenes māju Rīgā, jo šeit ir plašākas iespējas, piemēram, pulciņi bērniem, bet kadastrālo vērtību projekta dēļ viņu sapnis var tikt nepiepildīts. "Tieši nekustamo īpašumu nodokļa un arī neprognozējamības dēļ mēs sākam apsvērt dzīvošanu ārpus Rīgas. Kad būšu pensijas vecumā un mazāk aizsargāto personu grupā, es negribu palikt bez dzīvesvietas. Es nevēlos kļūt par bezpajumtnieci! Tas nav normāli, tas ir murgs!" Kā uzsver lasītāja, lielākās bažas ir par to, ka neviens nerunā par risinājumu – lai nodoklis nekļūst par bezgalīga kredīta paveidu. "Visi runā tikai par kadastrālo vērtību, pagaidām adekvāti nodokļa risinājumi nav minēti."