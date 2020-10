Gāzes apkures katlus pirms apkures sezonas jāpārbauda sertificētiem speciālistiem

Apkures ierīces ir dažādas, katrai no tām nepieciešama tehniskā pārbaude un apkope pirms apkures sezonas sākuma. Nereti mājokļu saimniekiem patīk labāk pašiem visu pārbaudīt, bet tas nav attiecināms uz gāzes katliem – to apkope jāuztic sertificētiem speciālistiem.

Gāzes iekārtu lietotājiem ir arī atbildība likuma priekšā – Ministru kabineta noteikumi Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" nosaka, ka dabasgāzes apgādes sistēmas uzstādīšanu, tehnisko apkalpošanu, apkopi, remontu un tehnisko uzraudzību veic speciālists ar atbilstošu kvalifikāciju, kurš visus darbus, kas saistīti ar lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas tehnisko apkalpošanu, apkopi, remontu un tehnisko uzraudzību, veic un tos dokumentē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tieši gāzes iekārtu lietotājam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt periodisku gazificētā objekta ventilācijas sistēmas un dūmkanālu pārbaudi un tīrīšanu. Gazificētajā objektā esošo ventilācijas sistēmu un dūmkanālu tehniskā stāvokļa uzturēšanu veic persona ar atbilstošu kvalifikāciju.

Kā vēsta informācija mājaslapā "Gaso.lv", apkures katlu un ūdenssildītāju apkopi vēlams veikt divreiz gadā (pirms un pēc apkures sezonas) vai atbilstoši ražotāju rekomendācijām. "Gaso.lv" iesaka jau pirms apkures iekārtas ekspluatācijas sākuma noslēgt apkopes līgumu ar firmu, kas specializējas konkrētā ražojuma iekārtu servisa nodrošināšanā. Tas, kā skaidro "Gaso", dod iespēju pietiekami ātri saņemt garantētu palīdzību iekārtas kļūmju gadījumā, kā arī nodrošina ikgadēju apkopes darbu kompleksu. Apkures katliem parasti tiek dots divu gadu garantijas laiks, kurā radušās kļūmes servisa firmas novērš bez maksas. Savukārt, ja apkures iekārtu tirgotājs nepiedāvā apkopes pakalpojumus, tad var vērsties citā apkopes darbiem licencētā uzņēmumā.

"Tava Māja" mudina gāzes iekārtu tīrīšanu veikt pavasara izskaņā vai vasarā, jo tad gāzes apkures iekārtas netiek izmantotas, pakalpojumu sniedzēji nebūs noslogoti, turklāt arī pakalpojuma cena, visticamāk, būs krietni draudzīgāka par to, kas būs rudenī, kad visiem vajadzēs tīrīt katlus. Tāpat neizmirsti uzņēmumiem un meistariem pavaicāt, vai viņiem ir sertifikāts darbu veikšanai.

Neskustāmo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas grupas "Civinity Latvia" atbildīgais par gāzes saimniecību Aleksejs Domkins atgādina lietas, kas noteikti speciālistiem jāizdara, lai neaizkavētu siltumapmaiņu un, lai iekārtas izmantošana būtu efektīva un nepieaugtu izmaksas:

siltummaiņu tīrīšana;

degļa tīrīšana;

drošības ķēdes pārbaude;

liesmas kontroles elektroda/aizdedzes elektroda tīrīšana;

kondensāta savācēja un kondensāta novada tīrīšana;

automātikas iestatījumu pārbaude;

degšanas procesa iestatīšana;

spiediena pārbaude apkures kontūra/ūdensapgādes kontūra izplešanās tvertnēs;

boileru anodu pārbaude;

dubļu filtru tīrīšana;

reizi divos gados skursteni jāpārbauda sertificētam skursteņslauķim.

Vēl no drošības aspekta Domkins atgādina, ka mājoklis ir jāaprīko ar tvana gāzes detektoru (profesionāļi to sauc par CO). Šī ierīce brīdinās par tvana gāzes koncentrācijas palielināšanos telpās. Tāpat obligāts nosacījums ir sprādzienbīstamo gāzu koncentrāciju signalizators.